(Crónica) El Manchester supera al Everton y regresa a 'zona Champions'

Michael Carrick realizó una modificación decisiva cuando, al minuto 58, envió al campo a Benjamin Sesko en el duelo entre Manchester United y Everton por la vigésima séptima jornada de la Premier League. El delantero esloveno marcó el único gol del partido en el minuto 71, aprovechando un pase de Bryan Mbeumo dentro del Hill Dickinson Stadium, según informó el medio Europa Press. Este tanto permitió al Manchester United imponerse por 0-1 y recuperar el cuarto puesto en la tabla, lo que otorga el acceso provisional a la Liga de Campeones.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Sesko se desmarcó en el área rival tras recibir el balón de Mbeumo y definió con precisión, estableciendo así la diferencia mínima en el marcador. Este gol rompió la igualdad tras más de una hora de juego sin anotaciones y resultó fundamental para el conjunto dirigido por Carrick, que venía de empatar ante el West Ham en una jornada anterior, lo que había interrumpido una racha de cuatro victorias consecutivas.

Según consignó el medio, con esta victoria, el Manchester United alcanza los 48 puntos, lo que le sitúa tres unidades por delante del Chelsea y le devuelve a la zona de clasificación para la Liga de Campeones, objetivo primordial del equipo en esta temporada. El triunfo refuerza su aspiración de mantener un puesto alto en la tabla al avanzar hacia el tramo final del campeonato inglés.

Mientras tanto, el Everton sufrió su segundo revés consecutivo en el torneo, quedándose anclado en 37 puntos. Ahora el equipo se encuentra a ocho puntos de la última plaza que otorga acceso a competición europea, posición actualmente ocupada por el Chelsea, según detalla Europa Press. Este resultado complica las aspiraciones continentales del conjunto rival, que atraviesa un momento delicado en cuanto a resultados.

La decisión técnica de hacer ingresar a Sesko en sustitución de Amad Diallo se presentó como una de las claves del encuentro. El delantero esloveno supo aprovechar el espacio otorgado por la defensa rival y respondió a la confianza del entrenador con un gol que desequilibró un partido muy disputado, consigna Europa Press. La asistencia de Bryan Mbeumo también fue determinante para el desenlace del encuentro.

El desarrollo del juego, de acuerdo con la cobertura de Europa Press, mostró a ambos equipos enfocados en la disciplina táctica y la búsqueda del control del medio campo, en un duelo de alta exigencia física y estratégica. El Manchester United logró imponer eficacia en la recta final del partido, mientras que el Everton no pudo revertir la desventaja ni romper la defensa propuesta por los dirigidos por Carrick en los minutos posteriores al gol.

El conjunto de Manchester logra así dejar atrás un empate que había frenado su buena marcha, mientras mira con mayor optimismo la recta final de la campaña. El Everton, por su parte, deberá trabajar en sus próximos compromisos para revertir la reciente tendencia negativa. Según recalca Europa Press, tanto la definición de Sesko como la actuación colectiva del equipo visitante jugaron un papel fundamental para concretar el resultado que devuelve a los ‘red devils’ a la lucha por los puestos europeos en la Premier League.