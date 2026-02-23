China insta a EEUU a "cancelar" sus aranceles unilaterales y advierte de que protegerá sus intereses

El Ministerio de Comercio de China ha declarado que observa estrechamente los avances legales y comerciales en Estados Unidos tras la reciente decisión del Tribunal Supremo estadounidense que afectó la continuidad de los aranceles iniciales impuestos por la administración Trump. Al analizar este fallo, Pekín afirmó que está valorando completamente sus implicancias y que el país "protegerá firmemente sus intereses", según recogió el propio ministerio en su sitio web oficial. Esta postura detalla la respuesta de China ante la determinación del alto tribunal estadounidense, que anuló la validez de los primeros gravámenes emitidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Comercio chino, la exigencia dirigida a Washington apunta a la "cancelación de sus medidas arancelarias unilaterales sobre sus socios comerciales". Esta petición surge tras la declaración de nuevas tarifas por parte del gobierno estadounidense, adoptadas mediante la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Bajo este instrumento legal, el Ejecutivo estadounidense cuenta con la facultad de aplicar aranceles que pueden alcanzar el 15% durante un periodo inicial de 150 días, mencionó la autoridad ministerial. Transcurrido ese tiempo, la continuidad de los gravámenes quedará supeditada a la aprobación del Congreso de Estados Unidos, agregó el medio oficial del Gobierno chino.

El portavoz del Ministerio de Comercio reiteró la desaprobación de Pekín frente a “todas las formas de aumentos arancelarios unilaterales”. El representante oficial también argumentó que “en una guerra comercial nadie gana y que el proteccionismo no conduce a ninguna parte”, consignó el ministerio en su publicación. En el mismo comunicado, se sostiene que las medidas estadounidenses, tanto los aranceles de represalia como los dirigidos específicamente al fentanilo, infringen normas internacionales y la legislación interna estadounidense. Según expuso la cartera, estas acciones tampoco aportan ventajas concretas para ninguno de los implicados.

El medio oficial del Ministerio de Comercio indicó que la confrontación comercial debilita las relaciones bilaterales entre los dos países. Según el mismo comunicado, la autoridad enfatizó que la confrontación perjudica a ambas economías y que China continuará con el seguimiento de cualquier acción por parte de Estados Unidos. Además, el ministerio puntualizó que Washington estaría evaluando “medidas alternativas, como investigaciones comerciales”, con el fin de mantener los aranceles dictados previamente, conforme a la información recogida en la web oficial.

El Gobierno de Xi Jinping, de acuerdo con las declaraciones ministeriales, señala que Estados Unidos mantiene el rumbo hacia el proteccionismo a través de normativas como la Ley de Comercio de 1974 después de que el Tribunal Supremo tumbara la base legal original de los aranceles. Tras el fallo, la administración estadounidense recurrió a otra legislación para no levantar las restricciones comerciales, lo que, según la postura china, demuestra una disposición firme a perpetuar los gravámenes mediante diversos mecanismos legales y tácticas alternativas, también recogidas por el medio ministerial.

En relación con el impacto de los aranceles sobre el comercio internacional y el régimen legal correspondiente, el Ministerio subraya que China apoya el libre comercio y se opone a acciones que interprete como discriminatorias o que vulneren las reglas internacionales establecidas por organismos multilaterales. El comunicado sostiene que, como reacción a la aplicación de tarifas unilaterales y sanciones relacionadas, especialmente en sectores como el del fentanilo, el país asiático refuerza la defensa de sus intereses a través de las estructuras diplomáticas y jurídicas disponibles.

A raíz de estas tensiones, el Ministerio de Comercio de China ha reiterado su disposición a adoptar medidas proporcionalmente necesarias en caso de que Estados Unidos insista en conservar o intensificar las restricciones comerciales. De acuerdo con las informaciones difundidas por el propio ministerio, Pekín advierte que continuará protegiendo los intereses económicos y comerciales nacionales y que cualquier escalada comercial implica riesgos para la estabilidad de la relación bilateral entre ambas potencias.