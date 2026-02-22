Noruega lidera el medallero de Milán-Cortina con récord de 18 oros

La actuación de Johannes Klaebo se consolidó como una de las más sobresalientes del evento, ya que el esquiador noruego alcanzó seis medallas de oro en esquí de fondo durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, estableciendo un nuevo récord olímpico personal de 11 oros a lo largo de su trayectoria. Este resultado impulsó a Noruega a lo más alto del medallero, según consignó el medio original, que detalló que la delegación escandinava acumuló 18 preseas doradas en la competición, una cifra que representa un récord histórico para el país en este certamen.

De acuerdo con el reporte, la delegación noruega totalizó 41 medallas en las 116 pruebas disputadas entre el 6 y el 22 de febrero: al margen de las 18 de oro, el equipo sumó 12 de plata y 11 de bronce. La supremacía de Noruega se reflejó tanto en el número de medallas como en la diversidad de disciplinas, con una aportación clave del sector del esquí de fondo y la combinada nórdica. En esta última, Jens Luras Oftebro se proclamó vencedor en las tres pruebas en las que compitió.

Estados Unidos cerró su participación en el segundo lugar del medallero con un total de 33 preseas: 12 de oro, 12 de plata y nueve de bronce. El medio informó que la delegación estadounidense aseguró su posición tras conseguir una victoria significativa en la final de hockey sobre hielo en el último día del evento.

Países Bajos ocupó la tercera plaza con 10 oros, todas logradas en disciplinas de patinaje de velocidad y pista corta. Entre los holandeses destacó el rendimiento de Jens van’t Wout, que se adjudicó tres títulos dorados. Además, Países Bajos sumó siete medallas de plata y tres de bronce, acumulando un total de 20 metales.

Italia, anfitriona de los Juegos de Milán-Cortina, finalizó cuarta y firmó un récord personal al sumar 10 oros, seis platas y 14 bronces. La aportación de la esquiadora alpina Federica Brignone y la patinadora de velocidad Francesca Lollobrigida, ambas con dos títulos de oro, sobresalió en el desempeño del equipo local. La representación italiana cosechó sus mejores resultados históricos en la cita invernal que albergó.

El equipo alemán completó los cinco primeros lugares del medallero al obtener ocho oros, 10 platas y ocho bronces. El medio señaló que la mayor parte de los logros de Alemania correspondieron a las pruebas de bobsleigh, luge y skeleton celebradas en la pista de deslizamiento de Cortina d'Ampezzo. En total, 19 de las 26 preseas alemanas correspondieron a estas disciplinas.

España ocupó el puesto 18 en una participación considerada histórica por el número de metales alcanzados: un oro y dos bronces, todos ellos en esquí de montaña. Oriol Cardona se proclamó campeón olímpico en la prueba esprint masculina, logrando así el primer oro español en los Juegos de Invierno desde 1972. En la rama femenina, Ana Alonso conquistó la medalla de bronce. Además, la dupla conformada por Cardona y Alonso consiguió el bronce en el relevo mixto, estableciéndose como los primeros deportistas españoles en obtener más de una medalla durante una misma edición de los Juegos de Invierno. De acuerdo con el medio que reportó los resultados, estos tres logros representan la mayor cosecha de España en una cita invernal.

En la edición 2026, un total de 29 equipos lograron acceder al medallero. El reporte del medio destacó como uno de los hechos más sobresalientes la obtención de la primera medalla en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno para Brasil y todo el continente sudamericano. Lucas Pinheiro Braathen obtuvo la medalla de oro en eslalon gigante, marcando así un hito para la región.

El balance final consolida la supremacía escandinava en las disciplinas de invierno, subrayando la actuación individual de Klaebo y la capacidad del equipo noruego de mantener su liderazgo en el escenario olímpico. La progresión de medallas en países anfitriones como Italia y los avances de los países con menos tradición en deportes de invierno, como Brasil y España, reflejan cambios en la competitividad y diversidad del medallero olímpico de invierno, según detalló el medio original.