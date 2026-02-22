Muere electrocutado en el campo un hombre de 43 años en un accidente laboral en Villanueva del Río

La Policía Local y los servicios sanitarios recibieron el aviso de una persona hallada sin vida en una zona rural próxima a la carretera SE-4100 en Villanueva del Río y Minas, Sevilla. La llamada al 112 se realizó alrededor de las 11:20 de la mañana del domingo, según detalló la Junta de Andalucía en una nota difundida y citada por la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso movilizó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la policía municipal, conforme relató el medio 112 Andalucía. Al llegar al lugar, agentes de la Guardia Civil confirmaron que el fallecido presentaba signos consistentes con un accidente laboral, según informó la misma fuente. Las primeras informaciones apuntan a que la causa del fallecimiento sería una posible electrocución, aunque no se descartaron en ese momento otras circunstancias hasta que se realicen las investigaciones pertinentes.

El hombre tenía 43 años y el hallazgo se produjo en un entorno de campo, de acuerdo con la información recabada. La Junta de Andalucía especificó que la intervención de la Guardia Civil fue acompañada de la activación del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo, ya que las características del incidente sugerían un accidente laboral. El 112 confirmó que siguió el protocolo ajustado para este tipo de sucesos, involucrando a los organismos que participan en la investigación y prevención de riesgos laborales.

Según lo publicado por la Agencia de Emergencias de Andalucía, los servicios médicos desplazados al lugar nada pudieron hacer por la vida del trabajador. La zona fue asegurada tanto para facilitar la labor de los equipos de emergencia como para preservar los indicios necesarios a efectos de esclarecer lo ocurrido. La información aportada por la Guardia Civil permitió catalogar el hecho como un accidente laboral mortal desde el primer momento.

La Inspección de Trabajo y el área de Prevención de Riesgos Laborales iniciaron las gestiones para determinar las causas y condiciones en las que se produjo la electrocución, siguiendo los protocolos establecidos. Tal como consignó la Junta en su comunicado, estas investigaciones resultan esenciales para depurar responsabilidades y adoptar las medidas pertinentes para evitar que sucesos similares se repitan.

El suceso generó la reacción de las autoridades sanitarias y laborales, que desarrollan tanto labores de investigación como de asistencia a los afectados por el entorno laboral del fallecido. Los técnicos de prevención de riesgos laborales se encuentran recabando información relevante sobre las condiciones en las que se desarrollaba la actividad profesional de la víctima.

De acuerdo con los datos recopilados por la Agencia de Emergencias de Andalucía, este tipo de accidentes laborales pone de manifiesto la importancia de seguir protocolos de seguridad en el ámbito rural, especialmente cuando la labor implica manipulación de instalaciones eléctricas u otros riesgos asociados a la actividad en el campo.

La Junta de Andalucía, a través de sus diferentes departamentos, coordina la información sobre este suceso con el objetivo de esclarecer los hechos y avanzar en la mejora de la seguridad laboral, según lo publicado en los partes oficiales difundidos tras el incidente.