Agencias

Muere electrocutado en el campo un hombre de 43 años en un accidente laboral en Villanueva del Río

Servicios de emergencia acudieron tras recibir un aviso sobre una persona hallada sin vida cerca de la SE-4100 en Villanueva del Río y Minas, iniciándose una investigación con la intervención de Guardia Civil, Inspección de Trabajo y prevención de riesgos laborales

Guardar

La Policía Local y los servicios sanitarios recibieron el aviso de una persona hallada sin vida en una zona rural próxima a la carretera SE-4100 en Villanueva del Río y Minas, Sevilla. La llamada al 112 se realizó alrededor de las 11:20 de la mañana del domingo, según detalló la Junta de Andalucía en una nota difundida y citada por la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso movilizó a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la policía municipal, conforme relató el medio 112 Andalucía. Al llegar al lugar, agentes de la Guardia Civil confirmaron que el fallecido presentaba signos consistentes con un accidente laboral, según informó la misma fuente. Las primeras informaciones apuntan a que la causa del fallecimiento sería una posible electrocución, aunque no se descartaron en ese momento otras circunstancias hasta que se realicen las investigaciones pertinentes.

El hombre tenía 43 años y el hallazgo se produjo en un entorno de campo, de acuerdo con la información recabada. La Junta de Andalucía especificó que la intervención de la Guardia Civil fue acompañada de la activación del Centro de Prevención de Riesgos Laborales y la Inspección de Trabajo, ya que las características del incidente sugerían un accidente laboral. El 112 confirmó que siguió el protocolo ajustado para este tipo de sucesos, involucrando a los organismos que participan en la investigación y prevención de riesgos laborales.

Según lo publicado por la Agencia de Emergencias de Andalucía, los servicios médicos desplazados al lugar nada pudieron hacer por la vida del trabajador. La zona fue asegurada tanto para facilitar la labor de los equipos de emergencia como para preservar los indicios necesarios a efectos de esclarecer lo ocurrido. La información aportada por la Guardia Civil permitió catalogar el hecho como un accidente laboral mortal desde el primer momento.

La Inspección de Trabajo y el área de Prevención de Riesgos Laborales iniciaron las gestiones para determinar las causas y condiciones en las que se produjo la electrocución, siguiendo los protocolos establecidos. Tal como consignó la Junta en su comunicado, estas investigaciones resultan esenciales para depurar responsabilidades y adoptar las medidas pertinentes para evitar que sucesos similares se repitan.

El suceso generó la reacción de las autoridades sanitarias y laborales, que desarrollan tanto labores de investigación como de asistencia a los afectados por el entorno laboral del fallecido. Los técnicos de prevención de riesgos laborales se encuentran recabando información relevante sobre las condiciones en las que se desarrollaba la actividad profesional de la víctima.

De acuerdo con los datos recopilados por la Agencia de Emergencias de Andalucía, este tipo de accidentes laborales pone de manifiesto la importancia de seguir protocolos de seguridad en el ámbito rural, especialmente cuando la labor implica manipulación de instalaciones eléctricas u otros riesgos asociados a la actividad en el campo.

La Junta de Andalucía, a través de sus diferentes departamentos, coordina la información sobre este suceso con el objetivo de esclarecer los hechos y avanzar en la mejora de la seguridad laboral, según lo publicado en los partes oficiales difundidos tras el incidente.

Temas Relacionados

Accidente laboralVillanueva del Río y MinasJunta de AndalucíaGuardia CivilAgencia de Emergencias de AndalucíaConsejería de SanidadSevillaPrevención de riesgos laboralesElectrocuciónCentro de Emergencias Sanitarias 061EUROPAPRESS

Últimas Noticias

Francia convoca al embajador de EEUU por "instrumentalizar" la muerte del ultranacionalista Quentin Deranque

El gobierno francés se pronuncia tras las declaraciones del representante estadounidense, quien fue acusado de aprovechar el crimen de Deranque para fines políticos, intensificando el malestar diplomático entre París y Washington en plena escalada de tensiones

Francia convoca al embajador de

Al menos 50 personas desaparecidas tras un nuevo derrumbe en un vertedero de Filipinas

Organizaciones civiles denuncian presiones y encubrimiento tras el colapso en un basurero en Rizal, mientras autoridades reportan cifras dispares sobre el número de afectados y empresas privadas dificultan la cobertura de la crisis por parte de los medios

Al menos 50 personas desaparecidas

Juan Carlos, hermano mayor de 'Gemeliers', da la última hora de su estado de salud: "Están intoxicados"

Fuentes cercanas informan que los artistas permanecieron varias horas en observación tras recibir atención médica por un incidente violento que involucró el uso de gas pimienta, dejando secuelas físicas y emocionales, mientras los responsables ya han sido identificados

Juan Carlos, hermano mayor de

Al menos seis militares yemeníes muertos en un ataque de los hutíes en la provincia de Hodeida

Fuentes oficiales confirman una escalada de violencia con numerosos muertos y heridos tras intensos combates en la costa del mar Rojo, mientras ambas partes reportan ataques y bombardeos adicionales en diferentes regiones de Yemen, incluyendo bajas civiles

Al menos seis militares yemeníes

El PE plantea suspender la ratificación del acuerdo comercial con EEUU tras los nuevos aranceles de Trump

El responsable europeo Bernd Lange anunció que solicitará suspender el respaldo parlamentario al pacto con Washington, exigiendo garantías claras tras el giro arancelario de Trump que, según él, ha generado incertidumbre y cuestionamientos sobre los compromisos previos

El PE plantea suspender la