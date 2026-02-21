Trump critica el fallo del Supremo sobre la legalidad de gran parte de sus aranceles: "Es ridículo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado este viernes el "ridículo" fallo del Tribunal Supremo del país sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), rechazando la interpretación del Gobierno de que esta otorga al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados.

"Los miembros de la Corte Suprema que han votado en contra de nuestro método de aranceles, tan aceptable y adecuado, deberían avergonzarse. Su decisión ha sido ridícula, pero ahora comienza el proceso de ajuste, ¡y haremos todo lo posible para recaudar aún más dinero del que recibíamos antes!", ha advertido el mandatario en una publicación en redes sociales.

Trump ha cargado especialmente contra los magistrados republicanos que han hecho posible la sentencia del Alto Tribunal estadounidense, y ha opinado que se trata de una situación que, "le guste o no a la gente, nunca parece ocurrir con los demócratas".

"Votan contra los republicanos, y nunca contra sí mismos, casi siempre, sin importar cuán sólido sea nuestro caso", ha espetado en alusión a los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, a los que nombró "contra una gran oposición". "Al menos no nombré a Roberts, quien lideró la iniciativa para permitir que países extranjeros que nos han estafado durante años sigan haciéndolo", ha apostillado.

Así las cosas, el magnate neoyorquino ha prometido que, pese al dictamen de la Justicia estadounidense, su Ejecutivo "no permitirá que suceda" y ha asegurado que "los nuevos aranceles, totalmente probados y aceptados como ley, están en camino".

El Tribunal Supremo de EEUU se ha pronunciado este viernes en contra de que la IEEPA otorgue al presidente del país la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos, en lo que supone la mayor derrota de Donald Trump hasta la fecha desde su regreso a la Casa Blanca.

"La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", ha concluido el Alto Tribunal, de mayoría conservadora, que ha respaldado por una mayoría de 6 a 3 la sentencia de un tribunal inferior que ya había sentenciado que el recurso a esta ley de 1977 por parte del presidente excedía su autoridad. Los jueces del Supremo Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh han expresado una opinión contraria.

A este respecto, el presidente estadounidense advirtió a mediados de enero de que, si la Corte Suprema se pronunciaba en contra de las tarifas, sería "un completo desastre" que obligaría al país al reembolso de "billones" de dólares.

Los aranceles globales anunciados por Trump en abril de 2025 fueron impugnados por una docena de estados de EEUU y por empresas estadounidenses que consideran que el presidente se extralimitó al imponer los gravámenes mediante órdenes ejecutivas citando la IEEPA, legislación que, en ciertas circunstancias, otorga al presidente la autoridad para regular o prohibir transacciones internacionales durante una emergencia nacional.

El Tribunal Supremo de EEUU, con una mayoría conservadora de 6 a 3, escuchó a principios de noviembre de 2025 los argumentos de la Administración Trump respecto al caso, así como los de un tribunal federal que consideró que el mandatario había invocado indebidamente una ley de emergencia para imponer gravámenes a decenas de socios comerciales el pasado mes de abril.

A finales del pasado mes de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional había dictaminado que el presidente se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria.

La resolución del Supremo estadounidense abre ahora la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.