Agencias

El Congreso debate esta semana la iniciativa de Podemos para impartir educación sexual desde Intantil a Bachillerato

Guardar

El Pleno del Congreso debatirá esta semana la proposición no de ley de Podemos para implantar educación sexual en todas las etapas del sistema educativo, desde Infantil hasta Bachillerato y FP, según se desprende del borrador del orden del día al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, la formación 'morada' pide elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan estatal de "implantación efectiva" de la educación sexual integral en el sistema educativo, desde la etapa infantil hasta el bachillerato y la Formación Profesional (FP).

También propone que la educación sexual sea "obligatoria, transversal y adaptada a cada etapa, con enfoque de género, derechos, diversidad y prevención de las violencias machistas", en colaboración con expertas en salud sexual, pedagogía feminista y "derechos LGTBIQA+".

Asimismo, apuesta por dotar al profesorado de formación "específica y permanente" en salud sexual y reproductiva y garantizar que todos los centros educativos cuenten "con profesionales capacitados y recursos adecuados".

De la misma manera, Podemos solicita combatir el negacionismo, los discursos de odio y la desinformación "promovida por sectores reaccionarios que intentan eliminar la educación sexual de las aulas, defendiendo públicamente su valor como política feminista de Estado y como derecho del alumnado".

Finalmente, aboga por desarrollar mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan conocer el grado de cumplimiento del derecho a la educación sexual en cada territorio, "identificando desigualdades y corrigiendo incumplimientos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El ejército ruso es incapaz de conquistar el Donbás tras cuatro años de guerra

Infobae

El Ejército de Israel condena la entrada en Gaza de un grupo a favor de levantar asentamientos en la Franja

Soldados israelíes interceptaron y expulsaron del enclave costero a un grupo de nacionalistas, incluido un legislador, tras cruzar desde territorio israelí en una acción calificada de riesgosa tanto para los civiles como para las fuerzas de seguridad

El Ejército de Israel condena

Del frente a la negociación: cómo se ha desplazado el foco en la guerra de Ucrania

Infobae

Cuando no sólo es la capital de España: Madrid también está en Colombia, en Iowa, México o Filipinas

Cuando no sólo es la

Takaichi proclama el fin de la austeridad fiscal y promete mayor inversión para hacer "más fuerte" a Japón

Sanae Takaichi anuncia en la Dieta Nacional una nueva era económica para Japón, con presupuestos expansivos, más inversión y un llamado a la cooperación parlamentaria, además de reforzar la defensa ante amenazas externas y fortalecer lazos internacionales

Takaichi proclama el fin de