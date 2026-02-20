VÍDEO: El Rey defiende que el vínculo transatlántico "trasciende cualquier coyuntura" y exige "lealtad" para protegerlo

El Rey Felipe VI ha defendido que el vínculo transatlántico "trasciende cualquier coyuntura" pero requiere de "lealtad y respeto debido", al tiempo que también ha puesto de relieve el "activo" que supone la "interdependencia" que existe en la actualidad entre España y Portugal.

Durante el discurso pronunciado en el almuerzo que los Reyes han ofrecido al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el monarca ha subrayado que "Europa vive un momento existencial" que requiere que un refuerzo de la autonomía estratégica pero también del pilar europeo de la Alianza Atlántica.

"Debemos aprender a conciliar un refuerzo de nuestra autonomía estratégica con la preservación de la Europa del bienestar, de la cohesión social, de los servicios básicos, de la cultura", ha defendido, incidiendo en que la credibilidad de la UE se medirá "por el equilibrio entre nuestra capacidad de respuesta a los nuevos desafíos y nuestra fidelidad" a sus valores fundacionales

Al mismo tiempo, ha añadido en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "debemos ser capaces de fortalecer el pilar europeo en el marco de la Alianza Atlántica, que sigue siendo una referencia geopolítica insustituible".

En este sentido, ha recalcado que la importancia del vínculo transatlántico "trasciende cualquier coyuntura y se apoya en ideas tan básicas como irrenunciables: la democracia, el Estado de derecho, y las libertades individuales".

Protegerlo, ha proseguido Felipe VI, "pasa por la lealtad y el respeto debido entre aliados y una comprensión compartida, pese a las discrepancias, de los desafíos de nuestro mundo".

INTERDEPENDENCIA IBÉRICA

El Rey también ha querido poner en valor los estrechos vínculos entre los dos países, pese a que "hubo momentos en que españoles y portugueses nos dimos la espalda, como se la dieron tantos países europeos, en un tiempo histórico en que era moneda corriente afirmar los intereses propios en contra de los del país vecino".

"Aprendimos las lecciones de la historia y hoy comprendemos que nuestra interdependencia es un activo enorme, del que no queremos ni podemos prescindir", ha subrayado, incidiendo en que "con ese mismo espíritu se construye Europa", en la que entraron juntas España y Portugal hace ahora 40 años.

El Rey ha recordado que la visita de Rebelo de Sousa tuvo que ser pospuesta en dos ocasiones, primero por una intervención de urgencia de una hernia del mandatario luso, y luego el 6 de febrero como resultado de la cadena de borrascas que azotó a los dos países. "La adversidad nos vuelve a mostrar hasta qué punto compartimos gran parte de lo que somos", ha señalado, expresando su "inmenso pesar" por las víctimas mortales que se han registrado en el país vecino.

La "hermandad" entre España y Portugal también quedó demostrada durante los incendios que asolaron las regiones fronterizas de los dos países el pasado verano y "que hemos combatido juntos, pues ambos países somos conscientes de la importancia del medio natural, del sector primario y las comunidades que basan en él su vida y su trabajo".

También Rebelo de Sousa ha hecho referencia a la especial relación entre los dos países, agradeciendo el apoyo de España durante el reciente temporal. "Portugal y España han tenido también una vocación de compartir casi siempre, a nivel interno, los mismos períodos de luces y sombras", ha comentado.

"Fuimos invadidos por los mismos pueblos en el mismo momento. Invadimos otros pueblos al mismo tiempo. Sufrimos la Inquisición y la dictadura al mismo tiempo. Produjimos genios del humanismo y de las artes al mismo tiempo. Y nos adherimos al proyecto europeo en la misma fecha", ha enumerado.

IBEROAMÉRICA

Por otra parte, Felipe VI ha apuntado que Iberoamérica atraviesa igualmente "un momento crucial" y ha sostenido que la Cumbre Iberoamericana que acogerá Madrid el próximo mes de noviembre debe ser "una oportunidad para trabajar juntos en los ámbitos digital, social y medioambiental y dar un nuevo impulso al sistema de cumbres".

"Ofrezcamos al mundo un modelo de cooperación en torno a la prosperidad compartida y el bien común", ha defendido, apostando también por hacer llegar "un mensaje de futuro escrito en dos lenguas, el español y el portugués, que a través de los siglos han configurado un espacio que abarca más del 10% de la población mundial: el espacio de la iberofonía".

VISITA DE DESPEDIDA

Felipe VI ha brindado un recibimiento muy especial al presidente de Portugal antes de que abandone el cargo el 9 de marzo cuando asuma su sucesor, Antonio José Seguro, como muestra de la relación tan estrecha que han mantenido en estos años.

En este sentido, ambos se han dedicado en sus intervenciones palabras de agradecimiento y han querido pronunciar parte de la misma en la lengua del otro. El monarca, que ha citado un verso de Pessoa para ilustrar el "ánimo" de Rebelo de Sousa --¿Valió la pena? Todo vale la pena si el alma no es pequeña--, ha resaltado que ha puesto "la energía, la inteligencia, la sabiduría y el corazón" además de su "dedicación y liderazgo" en estos diez años.

"Entre nosotros, no se tratará de una despedida, sino del inicio de una nueva etapa, también de profunda y respetuosa amistad personal", le ha trasladado al presidente portugués, "un amigo de España" y que siempre será recibido como tal.

Asimismo, el Rey ha confirmado que asistirá a la toma de posesión de Seguro, "con quien continuaremos trabajando en pro de esta magnífica era para nuestra relación de fraternidad y vecindad ibérica".

Por su parte, Rebelo de Sousa ha asegurado que aunque siempre es bien recibido en sus viajes, "España es España" y por eso fue el primer país que visitó como presidente cuando inició su mandato en 2016 y el último que va a visitar.

Asimismo, ha expresado su agradecimiento a los Reyes, "ilustres y fieles amigos" e incluso ha bromeado con que ha llegado a tenerles "envidia" por "el cariño y la popularidad" de que gozan en Portugal Felipe VI y Letizia, sin parangón con ningún otro estadista europeo. "Siempre serán recibidos por todos nosotros en Portugal con el mayor aprecio y cariño, empezando por mi sucesor", ha recalcado.

UNA VISITA PREPARADA CON AFECTO

Tal y como ha dicho el propio monarca, la visita ha sido preparada con "afecto". El monarca ha recibido al jefe de Estado luso con un caluroso abrazo a su llegada a la Plaza de la Armería. Aquí, ambos han pasado revista a la formación de la Guardia Real mientras se interpretaban los himnos de los dos países y se realizaba la tradicional salva de 21 cañonazos.

Para acceder al Palacio, han atravesado primero un pasillo de honor compuesto por diez lanceros del Escuadrón de Escolta Real, para subir luego la escalera de Embajadores con música de tamboril y pífano, flanqueados igualmente por alabarderos.

El almuerzo se ha celebrado en esta ocasión en el Salón de Columnas, dado que no se trataba de una visita oficial al uso, en la que se ha dispuesto una mesa principal y varias mesas redondas para el resto de invitados, unos 90. Previamente, el Rey ha mantenido un encuentro con Rebelo en el Salón de Tapices.

Con la de este viernes, el presidente portugués ha realizado catorce visitas a España, incluida una de Estado en 2018. Por su parte, los Reyes han viajado en tres ocasiones al país vecino, mientras que Don Felipe lo ha visitado en 21 ocasiones, incluidas ocho cuando aún era Príncipe de Asturias.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/sociedad/1062028/1/rey-defiende-vinculo-transatlantico-trasciende-cualquier-coyuntura

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06