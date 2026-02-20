Ucrania conserva su posición clave en la agricultura mundial pese a los daños de la guerra

Mercedes Salas

Madrid, 20 feb (EFE).- Ucrania mantiene su posición de exportador agrícola mundial clave, pese a los daños sufridos en cuatro años de una guerra que aún mantiene a los mercados alerta, por el impacto de los ataques en sus puertos y en sus envíos a países importadores de grano, entre ellos España.

La guerra de Ucrania, que generó una fuerte crisis alimentaria internacional, cumplirá cuatro años el próximo martes, y si bien en la actualidad se han aminorado los problemas de abastecimiento que generó el conflicto, los ataques de Rusia influyen y provocan incertidumbre en los mercados.

Las conversaciones mantenidas en Ginebra entre Rusia y Ucrania, con la mediación de EE. UU., han sido seguidas muy de cerca en los mercados esta semana.

Los comerciantes están inquietos por los noticias que afectan a la salida de barcos de grano o de girasol, según ha explicado a Efeagro el secretario general de la patronal de comerciantes de cereales y oleaginosas Accoe, José Manuel Álvarez.

"Los próximos meses, hasta mayo, serán decisivos para determinar si Ucrania puede exportar entre 18 o 22 millones de toneladas de cereal, según factores como la estabilidad de la red eléctrica y la eficiencia del transporte", según Álvarez, en alusión a los ataques rusos a barcos e infraestructuras.

En el campo, Ucrania ha mantenido sus rendimientos.

La invasión rusa provocó en 2022 un vuelco crítico de la alimentación mundial, con subidas de precios de las materias primas, que provocaron especiales problemas de abastecimiento en países como los del norte de África y Oriente Medio.

Los mercados se acostumbraron, el corredor del mar Negro -acordado en 2022 con la mediación de Turquía y de la ONU- permitió la salida de grano y actualmente el planeta vive, además, un momento de disponibilidad general de cereales; sin embargo, los eventuales bloqueos de maíz ucranio alteran el comercio.

Álvarez señala que la guerra ha demostrado "la imprevisibilidad" de los mercados.

Ucrania figura entre los principales exportadores mundiales de cereales; según las últimas proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés), ocupa la séptima posición en el trigo y el cuarto puesto como exportador de maíz.

España -importador de cereales y girasol- ha sido uno de los países más beneficiados, junto con China, del corredor marítimo del mar Negro, que permite la salida de contenedores con productos agrícolas y fertilizantes de un conjunto de puertos ucranianos.

Según la balanza comercial de 2025 del Ministerio de Economía español, España tiene déficit en los intercambios agroalimentarios con Ucrania, ya que las exportaciones a ese país ascienden a 216.9 millones de euros y las importaciones ucranianas suman 1.579,5.

Los cereales (659,7 millones) y los aceites y grasas, por el girasol, (778,87 millones) son los principales bienes agrarios ucranianos importados por España.

Los productos españoles más exportados a Ucrania fueron los hortofrutícolas (44,63 millones) y los cárnicos (27,6 millones).

Ucrania es el primer proveedor de España de girasol y el tercero de cereales -detrás de Francia y de Estados Unidos-.

La guerra también ha supuesto la restricción de la entrada de fertilizantes de Rusia a la Unión Europea (UE), lo que ha limitado la oferta de abono para los agricultores comunitarios.

Asimismo, en las tractoradas, los propios agricultores de la UE han esgrimido la posición de competencia de Ucrania -importante productor de miel y azúcar también-, aunque la sensación de amenaza varía mucho si se trata de los productores de España o de naciones como Bulgaria o Polonia.

El Centro para Estudios internacionales y Estratégicos (CSIS, en sus siglas en inglés) destaca en un informe que la recuperación de Ucrania será clave para el abastecimiento alimentario mundial.

Sostiene que pese a la destrucción de infraestructuras, Ucrania "sigue siendo un país atractivo para inversores en agricultura", pero requerirá grandes iniciativas para difíciles propósitos, como la desactivación de minas presentes en una superficie de cuatro millones de hectáreas. EFE