El Rey defiende que el vínculo transatlántico "trasciende cualquier coyuntura" y exige "lealtad" para protegerlo

La reciente posposición de la visita del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, debido primero a una intervención quirúrgica de urgencia y luego a las condiciones meteorológicas adversas que impactaron a ambos países, puso en evidencia la profunda interdependencia entre España y Portugal. Durante el almuerzo ofrecido en Madrid en honor al mandatario luso, el Rey Felipe VI abordó temas clave de la actualidad europea y el contexto internacional, enfatizando la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de Europa y el papel central de la Alianza Atlántica frente a los desafíos compartidos. Según detalló el medio de comunicación, el monarca subrayó el valor de la cooperación, la unidad y el respeto entre aliados como elementos decisivos en el panorama global.

Durante su intervención, Felipe VI afirmó que el vínculo transatlántico “trasciende cualquier coyuntura” y requiere “lealtad y el respeto debido” para garantizar su fortaleza y continuidad, según consignó el medio. El Rey resaltó la importancia de proteger lazos sustentados en los principios democráticos, el Estado de derecho y las libertades individuales, señalando que dicho compromiso solo se asegura mediante una relación de confianza y entendimiento entre las naciones aliadas. En la ceremonia estuvieron presentes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, lo que subrayó la relevancia institucional del encuentro.

Según informó el medio, Felipe VI insistió en que Europa se encuentra en un “momento existencial”, lo que obliga a los países miembros a buscar nuevas fórmulas para reforzar tanto su autonomía estratégica como el pilar europeo de la Alianza Atlántica. “Debemos aprender a conciliar un refuerzo de nuestra autonomía estratégica con la preservación de la Europa del bienestar, de la cohesión social, de los servicios básicos, de la cultura”, afirmó el monarca. Estas declaraciones ponen de manifiesto su preocupación por el equilibrio entre la capacidad de Europa para responder a los nuevos retos globales y el respeto a los valores que fundan la Unión Europea.

La credibilidad de la Unión Europea, explicó Felipe VI, se medirá “por el equilibrio entre nuestra capacidad de respuesta a los nuevos desafíos y nuestra fidelidad a sus valores fundacionales”. El monarca subrayó la necesidad de fortalecer el pilar europeo en el marco de la Alianza Atlántica –considerada todavía una referencia geopolítica insustituible– para preservar la estabilidad y la seguridad del continente.

En el ámbito de las relaciones bilaterales hispano-lusas, el Rey hizo hincapié en la mutua interdependencia entre España y Portugal. Según publicó el medio, Felipe VI comparó períodos históricos de desencuentro entre ambos países con la dinámica de cooperación actual. Recordó que “hubo momentos en que españoles y portugueses nos dimos la espalda, como se la dieron tantos países europeos, en un tiempo histórico en que era moneda corriente afirmar los intereses propios en contra de los del país vecino”. El monarca resaltó que las lecciones derivadas de la historia fomentan hoy una colaboración estrecha e ineludible. “Aprendimos las lecciones de la historia y hoy comprendemos que nuestra interdependencia es un activo enorme, del que no queremos ni podemos prescindir”, declaró, insistiendo en que este mismo espíritu fue el que permitió que España y Portugal ingresaran juntas en la Unión Europea hace cuatro décadas.

Felipe VI también se refirió a la “hermandad” existente entre ambas naciones que se reflejó, entre otras cuestiones, en el trabajo conjunto frente a los incendios que afectaron a regiones fronterizas durante el pasado verano. Según consignó el medio, el monarca subrayó que ambos gobiernos colaboraron en la extinción de los fuegos y compartieron la preocupación por la protección del medio natural, así como por los sectores primarios y las comunidades que dependen de estos recursos para su subsistencia.

El Rey manifestó su solidaridad con las víctimas de los recientes temporales en Portugal y reiteró el dolor que producen los acontecimientos adversos compartidos. Indicó que “la adversidad nos vuelve a mostrar hasta qué punto compartimos gran parte de lo que somos” y remarcó la importancia de la empatía y el respaldo mutuo entre ambos países en situaciones de crisis, según divulgó el medio.

En lo referido a Iberoamérica, el monarca señaló que la región enfrenta actualmente “un momento crucial”. Felipe VI expresó que la próxima Cumbre Iberoamericana, prevista para celebrarse en Madrid en noviembre, constituye “una oportunidad para trabajar juntos en los ámbitos digital, social y medioambiental y dar un nuevo impulso al sistema de cumbres”. Según informó el medio, el objetivo es consolidar un modelo de cooperación basado en la prosperidad compartida y el beneficio común.

Felipe VI apostó por fortalecer el mensaje iberoamericano a través del español y el portugués, lenguas que reunidas abarcan a más del 10% de la población mundial, lo que el monarca describió como “el espacio de la iberofonía”. Esta referencia, subrayó el Rey, ilustra el potencial de ambos países para influir en la construcción de áreas de cooperación internacional fundamentadas en afinidades culturales y lingüísticas, según publicó el medio.

Durante todo su discurso, el monarca hizo reiteradas referencias a la necesidad de “lealtad y el respeto debido entre aliados”, insistiendo en que esta actitud resulta necesaria para hacer frente a retos como la protección de los valores democráticos y la salvaguarda de la estabilidad internacional. Felipe VI argumentó que proteger la alianza transatlántica requiere una comprensión compartida de los desafíos globales y el compromiso de actuar coordinadamente, según detalló el medio de comunicación.

La intervención del Rey se encuadró en un contexto marcado por el reto de preservar la cohesión en la Unión Europea, la protección de los intereses comunes en la esfera atlántica y la profundización de los lazos históricos entre países vecinos. Además, el monarca apostó por aprovechar foros multilaterales como la próxima Cumbre Iberoamericana para proyectar una imagen de cooperación eficaz centrada en los intereses de las sociedades ibéricas y latinoamericanas.