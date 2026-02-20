El Ejército de Nigeria asegura haber matado a un alto cargo del grupo yihadista Boko Haram

Nairobi, 20 feb (EFE).- El Ejército de Nigeria informó este viernes de que ha matado a un alto cargo del grupo yihadista Boko Haram en la localidad de Magadali, en el estado de Adamawa (este), en medio de un aumento de sus operaciones antiterroristas.

"En el área de gobierno local de Madagali, tropas del Sector 4 neutralizaron al comandante terrorista Abdullahi Mafa durante una emboscada en torno a la línea del río Visik", detalló el Ejército nigeriano en su cuenta de la red social X.

Durante la operación, realizada el jueves, los militares también se incautaron de un fusil AK-47 cargado que portaba el terrorista abatido.

Además, las tropas lograron arrestar en la misma zona al colaborador Dauda Usman Gubula, de 64 años, que proveía drones a los terroristas; e incautaron dos aparatos de este tipo, accesorios para los mismos y 20 baterías.

En operativos paralelos, los soldados detuvieron en la localidad de Hong (Adamawa) a otro proveedor logístico, Ismail Muhammed, de 28 años, y recuperaron un cargador de AK-47, cartuchos de munición de 7,62 milímetros, equipamiento militar y alimentos.

Otra operación en el vecino estado de Borno (noreste) se saldó con la muerte de un informante de Boko Haram en el pueblo de Ngamdu, cuando éste intentaba infiltrarse en sus posiciones.

"Las misiones en curso forman parte de los esfuerzos sostenidos para interrumpir las líneas de suministro de Boko Haram, restablecer la seguridad y proteger a las comunidades de toda la región noreste", concluyó el Ejército.

Nigeria combate al grupo yihadista Boko Haram en el noreste del país y, desde 2016, de su escisión Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP, en sus siglas en inglés), también suele cometer atentados en los estados de Kebby y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.

Además, Nigeria anunció este lunes el despliegue de un centenar de militares estadounidenses en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral destinado a reforzar la lucha antiterrorista. EFE