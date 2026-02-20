El defensa del Real Madrid Dean Huijsen sufre una lesión muscular en el gemelo

La baja de Dean Huijsen, confirmada por la evaluación médica realizada este viernes, genera incertidumbre sobre la presencia del defensor en el próximo compromiso del Real Madrid frente al Benfica en la Champions League. El diagnóstico de una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha, realizado por los Servicios Médicos del club, lo descarta para el enfrentamiento contra Osasuna, pautado para este sábado en el estadio El Sadar. Según detalló el conjunto merengue, el jugador queda “pendiente de evolución”, por lo que su participación en la siguiente jornada internacional aún permanece sin definirse.

De acuerdo con la información difundida por el Real Madrid y recogida por diversos medios, el parte médico indica que Huijsen no podrá sumarse a sus compañeros en la jornada 25 de LaLiga EA Sports. Esta ausencia se suma a las ya conocidas de Éder Militao, Jude Bellingham y con alta probabilidad también Rodrygo Goes, quienes no estarán disponibles para enfrentar al equipo navarro. La noticia fue comunicada oficialmente por la entidad blanca durante la mañana del viernes, resaltando que la lesión del defensor internacional español limita las opciones defensivas del equipo en una etapa clave de la temporada.

El Real Madrid enfrenta una seguidilla de partidos determinantes tanto en el torneo doméstico como en competiciones europeas, lo que incrementa la relevancia de cada baja en el plantel. Tras el compromiso liguero contra Osasuna, el miércoles está programado el duelo de vuelta del playoff de la Champions League frente al Benfica. Tal como reportó la propia institución madridista, el cuerpo técnico y médico realizarán un seguimiento detallado de la evolución de Huijsen para determinar si estará en condiciones físicas adecuadas para ese encuentro.

La lesión muscular diagnosticada en el gemelo derecho de Huijsen forma parte de una serie de contratiempos físicos que han afectado a la plantilla durante la presente campaña. Según consignó el club, la gravedad de la dolencia y los plazos de recuperación quedan sujetos a la respuesta del futbolista a las medidas terapéuticas que se implementarán en los próximos días. El calendario competitivo obliga al entrenador y al personal médico a monitorear de manera continua el estado de los jugadores, considerando la proximidad y la importancia de los compromisos.

La indisponibilidad de Huijsen representa una restricción adicional en las variantes defensivas del Real Madrid, sobre todo ante la prolongada ausencia de Militao y las molestias que arrastra Bellingham. De acuerdo con las declaraciones del cuerpo técnico a medios de comunicación, el club mantiene comunicación permanente con los servicios médicos para ajustar estrategias de cara a la seguidilla de partidos. En este sentido, las próximas sesiones de entrenamiento servirán para probar alternativas y calibrar la respuesta de los futbolistas que se encuentran en fase de recuperación, tal como reporta la información oficial difundida.

Mientras tanto, la expectativa sobre el regreso de Huijsen queda supeditada a la evolución de su condición física. El Real Madrid permanece atento a nuevos exámenes médicos para optimizar la planificación tanto para la Liga como para el desafío europeo ante Benfica. Las decisiones en torno a la convocatoria para estos compromisos dependerán directamente del progreso que evidencie el futbolista en los días venideros, conforme a la información proporcionada por el club.