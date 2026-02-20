Bruselas toma nota del revés del Supremo de EEUU a los aranceles de Trump y pide claridad a Washington

La Comisión Europea pasó a examinar las posibles consecuencias para el comercio bilateral después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una sentencia que limita de forma considerable la facultad presidencial de imponer aranceles. La Comisión, según detalló Europa Press, solicitó al Gobierno estadounidense una definición precisa de los pasos a seguir tras esta decisión judicial, debido a las implicancias que tendría en las relaciones económicas entre ambos bloques.

Según informó Europa Press, el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, comunicó que la Unión Europea presta atención a la evolución de las acciones estadounidenses, manteniendo un contacto estrecho con la administración de Washington. Gill subrayó la importancia de mantener la previsibilidad en los vínculos comerciales y reclamó claridad sobre el curso que adoptará la Casa Blanca en respuesta a la sentencia. "Tomamos nota del fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos y lo estamos analizando detenidamente. Seguimos en estrecho contacto con la Administración estadounidense mientras buscamos claridad sobre las medidas que tienen previsto adoptar en respuesta a este fallo", expresó el portavoz comunitario, según publicó Europa Press.

El fallo del Tribunal Supremo, acontecido el viernes, revocó la base empleada por la Administración Trump para instaurar una amplia serie de aranceles a importaciones provenientes de más de cien países. Estos gravámenes se habían sustentado en la ley conocida como Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), bajo la interpretación de que el presidente poseía autoridad para imponer aranceles recíprocos de modo unilateral. De acuerdo con lo reportado por Europa Press, la sentencia desestimó esa interpretación, estableciendo que el mandatario estadounidense no cuenta con libertad ilimitada y que cualquier imposición de aranceles extraordinarios debe estar sustentada en una autorización clara procedente del Congreso.

El Tribunal, según consignó Europa Press, definió como insuficiente la disposición de la IEEPA relativa a la capacidad de “regular la importación”, por lo que la Casa Blanca deberá atenerse a las limitaciones procesales ordinarias en materia arancelaria, al igual que ocurre con otras leyes federales en este campo. Para la Unión Europea, la estructura de reglas claras en el comercio resulta central para las empresas que operan tanto en Estados Unidos como en el bloque europeo.

En el proceso de reacción al fallo, Gill destacó, según publicó el medio citado, que las empresas "a ambos lados del Atlántico" requieren certidumbre y estabilidad para operar. El portavoz insistió en la necesidad de mantener aranceles bajos y de trabajar con el objetivo de reducirlos paulatinamente, fomentando de esa manera una relación comercial predecible y confiable.

El conflicto en torno al uso de la IEEPA para instaurar medidas arancelarias surgió durante la presidencia de Donald Trump, cuando el Gobierno estadounidense estableció derechos de importación sobre diversos productos bajo la justificación de seguridad nacional y con el argumento de reciprocidad comercial. Según reportó Europa Press, el fallo del Tribunal Supremo representa para la política comercial del expresidente una importante derrota legal desde su reciente regreso a la esfera pública.

La Comisión Europea aguarda ahora una respuesta clara de Washington con respecto a su futura estrategia en materia de política arancelaria. A la vez, el Ejecutivo comunitario reiteró ante Europa Press su compromiso de garantizar la previsibilidad en el intercambio transatlántico y de continuar dialogando para evitar sorpresas regulatorias que perjudiquen a los intereses económicos de ambos bloques.