Anglo American perdió 3.176 millones en 2025 tras amortizar por tercera vez el valor de De Beers

El grupo minero británico Anglo American cerró 2025 con un resultado negativo de 3.741 millones de dólares (3.176 millones de euros), lo que supone elevar en un 22% las pérdidas del ejercicio anterior, después de asumir un impacto adverso de 2.300 millones de dólares (1.952 millones de euros) por una nueva amortización del valor de De Beers, la tercera en tres años.

El deterioro del valor de 2.300 millones de dólares reconocido para su filial de diamantes responde a los precios más bajos, la mayor variación en las preferencias de los clientes entre diamantes naturales y cultivados en laboratorio, y al excedente de diamantes en bruto disponibles en relación con la demanda, según ha explicado la minera.

De este modo, el valor contable de De Beers pasa a ser 2.300 millones de dólares. Anglo American ha amortizado sucesivamente hasta en tres ocasiones el valor del negocio, con un impacto total de 6.800 millones de dólares (5.770 millones de euros), tras los deterioros de 2.900 y 1.600 millones de dólares (2.460 y 1.358 millones de euros) contabilizados en 2024 y 2023, respectivamente.

"2025 fue un año transformador para Anglo American, ya que avanzamos en la simplificación de nuestra cartera y marcamos el futuro de nuestra compañía al acordar la fusión con Teck para formar una empresa líder mundial en minerales críticos: Anglo Teck", declaró Duncan Wanblad, consejero delegado de Anglo American.

En este sentido, el ejecutivo destacó la aceleración del cumplimiento de las prioridades estratégicas de excelencia operativa, optimización de la cartera y crecimiento, subrayando los avances en la venta del negocio de carbón siderúrgico, mientars que la venta acordada del negocio de níquel está en proceso de aprobación regulatoria y se está avanzando en la separación de De Beers.

El pasado mes de septiembre, Anglo American anunció su intención de fusionarse con su rival canadiense Teck Resources para crear un gigante de las materias primas con una capitalización bursátil conjunta de 53.000 millones de dólares (44.850 millones de euros) que pasará a llamarse Anglo Teck y estará controlada al 62,4% por los accionistas de Anglo American y al 37,6% por los de Teck una vez se cierre la operación.

