Yareli Acevedo suma segundo oro de México y Chile estrena dos medallas en el Panamericano

María José Rey

Santiago de Chile, 19 feb (EFE).- La ciclista mexicana Yareli Acevedo consiguió el segundo oro para México en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026 con su primer lugar en la carrera de eliminación, disputada en el cierre de la segunda fecha disputada en Santiago.

La rider de 24 años se impuso a la cubana Marlies Mejías, que cruzó en segundo lugar para quedarse con la plata, mientras que la chilena Scarlet Cortés se quedó con el bronce obteniendo la segunda presea del día para los locales.

La medalla de Acevedo fue la segunda de la jornada en el Velódromo de Peñalolén, y la tercera en la competencia, luego de que el equipo mexicano femenino de persecución obtuviera el segundo lugar en esta prueba, en la que escoltó a las estadounidenses que se llevaron el oro.

La cuarteta mexicana integrada por Anet Barrera, María Fernanda Figueroa, Sofia Arreola y Yareli Acevedo se colgaron la de plata con un tiempo de 4:20.000, mientras que las estadounidenses Olivia Cummins, Kristen Faulkner, Bethany Ingram y Emily Ehrlich lideraron con un crono de 4 minutos, 17 segundos y 682 centésimas.

México logró su primera medalla esta edición en la primera jornada, con un oro del equipo femenino de velocidad con un tiempo de 47 segundos y 162 centésimas, superando a sus rivales de Colombia.

Las canadienses Kimberly Chen, Jenna Nestman, Lily Plante y Justine Thomas cerraron el podio de la persecución con el bronce y un crono de 4:29.500.

En la persecución por equipos masculino, Chile ganó el bronce con un crono de 3:51.467 con el que superó el duelo frente a Colombia, lo que representó la primera medalla en esta edición conseguida por Luciano Carrizo, la figura y medallista panamericano Jacob Decar, Martín Mancilla y Diego Rojas.

Canadá, por su parte, se alzó con el oro en esta prueba de persecución con un tiempo de 3 minutos 50 segundos y 456 centésimas, logrado por los ciclistas Chris Ernst, Cameron Fitzmaurice, Jonathan Hinse y Campbell Parrish.

Los candienses lograron superar al equipo estadounidense sin atenuantes y quitarles el título panamericano que ganaron la edición de Asunción 2025, en la que los riders del norte finalizaron segundos.

El cuarteto de Estados Unidos llegó segundo con David Domonoske, Grant Koontz, Colby Lange y Brendan Rhim y un tiempo de 3:53.972, mientras que Chile cerró el podio con bronce.

En la carrera de scratch, Conor White conseguió la primera medalla para Bermuda

Con su oro en la carrera de 10 kilómetros (40 vueltas), superando al estadounidense Grant Koontz que se quedó con la presea de plata.

El ciclista de Trinidad y Tobago Akil Campbell se quedó con el bronce, sacando del podio al mexicano Fernando Nava.

DUELO REPETIDO

En la final del keirin masculino el trinitense Paul Nicholas se llevó el oro con un tiempo de 58 segundos y 594 centésimas, arrebatándole el título al campeón panamericano en 2025 el colombiano Kevin Quintero que cruzó a 29 décimas de diferencia.

El duelo entre ambos ciclistas se reeditó, tras haber competido en la edición de Asunción 2025 en la que Nicholas se quedó con la de plata.

El canadiense Nick Wammes cerró el podio en Santiago con su bronce, tras finalizar a +0.239 centésimas.

El Panamericano de Pista continuará este viernes y se prolongará hasta el domingo para entregar un total de 22 títulos continentales en las categorías masculino y femenino, 11 para cada una, y un total de 66 medallas. EFE

(foto)