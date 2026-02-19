Agencias

Mueren unas 30 personas en nuevos enfrentamientos intercomunitarios en Sudán del Sur



Alrededor de 30 personas han muerto a causa de nuevos enfrentamientos intercomunitarios registrados en el estado de Ecuatoria Central, en el sur de Sudán del Sur, según han confirmado las autoridades, que han constatado enormes daños materiales en la localidad de Kogi a causa de estos combates.

El vicegobernador de Ecuatoria Central, Paulino Lukudu Obede, ha indicado que al menos 27 personas han muerto en los enfrentamientos, protagonizados por miembros de la comunidad kogi y yari del condado de Terekeka, tal y como ha recogido la emisora sursudanesa Eye Radio.

"Adoptamos medidas inmediatas y fuimos a la zona. Nos dirigimos directamente a la escena de los incidentes y vimos que Kogi ha sido reducida a cenizas. Hemos encontrado los cadáveres de 27 personas, de ambos bandos", ha especificado. "Estamos trabajando para esclarecer lo sucedido sobre el terreno", ha agregado.

Asimismo, ha destacado que los enfrentamientos han provocado un desplazamiento de población en el seno de ambas comunidades. "El clan kogi está refugiado en la orilla occidental del río (Nilo Blanco), mientras que el clan yari también se ha visto desplazado y ha abandonado sus aldeas", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en que las autoridades trabajan para reducir las tensiones.

El país ha registrado durante los últimos años un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de población.

