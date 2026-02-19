Agencias

Departamento de Seguridad Nacional de EEUU. firma contrato de 1.000 millones con Palantir

Guardar

Austin (Texas), 19 feb (EFE).- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia del Gobierno de EEUU encargada de un abanico de funciones desde control migratorio hasta la prevención del "terrorismo", firmó un acuerdo de 1.000 millones de dólares con la tecnológica Palantir.

Se trata de uno de los contratos más cuantiosos que la empresa, dirigida por Alex Karp y fundada junto a Peter Thiel, ha alcanzado con el Gobierno y cimienta su rol como ficha clave en la agenda anti-migratoria de la presidencia de Donald Trump.

Palantir se especializa en software de análisis de datos e inteligencia artificial y desde la llegada de Trump al poder ha extendido su colaboración con el Gobierno republicano a través de miles de millones de dólares contratos federales, principalmente con el Pentágono y DHS.

Este nuevo contrato, filtrado por la publicación tecnológica Wired, incluye "la compra de licencias de software, el mantenimiento y la implementación de servicios" en todo DHS.

 Palantir ha sido ampliamente criticada por ONG y grupos en defensa de los derechos civiles por dar acceso a Gobiernos a poderosas herramientas de vigilancia.

Gotham, uno de los principales programas que la empresa vende a entidades públicas, transforma bases de datos y récords como archivos de registro de vehículos, reportes policiales o datos de redes sociales en una "red fluida de inteligencia y vigilancia", según explicó la académica Nicole Bennet en una columna del portal especializado The Conversation.

Con acceso a esta plataforma, explicó la experta, el Gobierno puede conectar bases de datos, crear perfiles de inteligencia o buscar a un individuo usando características mínimas como un tatuaje o el estatus migratorio.

Y es que, en agosto del año pasado, Palantir logró otro acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) para crear una nueva plataforma 'ImmigrationOS' que use la IA y el análisis de datos para "identificar, buscar y deportar" a migrantes.

En una llamada de con inversores a inicios de febrero, Palantir aseguró que los ingresos provenientes del Gobierno de EE.UU. aumentaron un 66% en el cuarto trimestre en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando los 570 millones de dólares. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El multimillonario Les Wexner niega que conociera los crímenes de Epstein: "Llevaba una doble vida"

Durante una declaración ante legisladores en Washington, el exdirectivo de famosas marcas declaró desconocer el historial delictivo del financiero estadounidense, rechazó haberlo encubierto y afirmó que cortó toda relación tras ser víctima de una estafa millonaria

Infobae

El izquierdista José María Balcázar, nuevo presidente interino de Perú

Tras la salida de José Jerí por una moción de censura, el legislador impulsado por la agrupación Perú Libre consiguió el respaldo necesario en una segunda votación, desempeñando la función presidencial de manera provisional hasta 2026 según medios locales

El izquierdista José María Balcázar,

Venezuela y EEUU acuerdan una "agenda de cooperación" contra el narcotráfico y el terrorismo en la región

Altos funcionarios de Caracas y Washington han mantenido una reunión clave donde acordaron, según fuentes oficiales, articular esfuerzos mutuos en seguridad, gestión de flujos migratorios y combate a amenazas regionales, priorizando la vía diplomática ante desafíos compartidos

Venezuela y EEUU acuerdan una

Israel acusa a los países críticos con su plan en Cisjordania de "negar el derecho a un hogar nacional judío"

El jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, respondió a un comunicado internacional que rechaza el control sobre Cisjordania, argumentando que según la historia y la ley internacional, Jerusalén y esos territorios pertenecen legítimamente a Israel, defendiendo el plan gubernamental

Israel acusa a los países

Trump dice que 50 millones de barriles de petróleo venezolano están en camino a Houston

Infobae