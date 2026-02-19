Consejo Económico y Social asegura que la inmigración "bien gestionada" es "bendición para cualquier economía"

El Consejo Económico y Social de España ha elegido la Universidad de Sevilla (US) para presentar su informe 'Realidad Migratoria en España: Prioridades para las Políticas Públicas'. En ese acto, celebrado en el Paraninfo, su presidente, Antón Costas, ha asegurado que una inmigración "bien gestionada" es una "bendición del cielo" para cualquier economía.

Costas ha sido el encargado --junto a la vicerrectora de Planificación Estratégica y Económica de la US, Carmen Barroso, y el presidente del CES de Andalucía, Juan Marín-- de dar a conocer las principales conclusiones de este documento, fruto del acuerdo interno de 60 miembros de organizaciones empresariales, sindicales, agrarias, marítimo-pesqueras, de consumidores y seis expertas académicas de reconocido prestigio, detalla la US en un comunicado.

A tenor de lo expuesto por el presidente del CES, la aportación de las migraciones a nuestro país es "muy positiva" desde una visión macroeconómica, hasta el punto de que, según el informe, "el crecimiento de España no se podría explicar sin la inmigración". Una realidad muy significa si se tiene en cuenta que la inmigración en España es "un caso singular, único, sin parangón en el mundo", que se entiende conociendo que ha pasado en solo dos décadas de ser un país que emigraba, con cero inmigrantes, a recibir 10 millones de personas.

Gestionar un fenómeno de tal intensidad en tan corto plazo, ha señalado, no es sencillo. El informe también señala que la inmigración ha sido el principal factor del crecimiento poblacional reciente en España y sostiene la población activa en todas las regiones, incluida Andalucía, donde gran parte del crecimiento demográfico se explica por los flujos migratorios.

El documento, que tiene como objetivo ofrecer un diagnóstico exhaustivo sobre la situación actual del fenómeno migratorio en España y plantear propuestas de actuación que permitan avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular, ha explicado que no se observan impactos negativos significativos en salarios o empleo, que son visibles a la llegada de las personas migrantes al país, pero que transcurridos cinco años se observa la equiparación de las condiciones laborales a las que tienen las personas nativas y la mejora de estas últimas en salarios y su progreso hacia empleos de mayor productividad.

El informe también rechaza la idea de que las personas migrantes consuman más servicios públicos, debido a que son aportadoras netas al sistema de pensiones y no registran un mayor uso de prestaciones sociales o sanitarias. Lo que sí observa con determinación el documento es que la irregularidad condiciona de manera significativa la educación de los niños y niñas. Los menores de familias con una situación administrativa regular tienen resultados similares a los de las nativas, no así los de los niños y niñas de familias que no están regularizadas.

Asimismo, Costas ha puesto el foco en dos cuestiones clave: que más del 50% de la inmigración en España son mujeres --quienes en muchos casos afrontan una "doble vulnerabilidad" al confluir su condición de género con su origen migratorio-- y que la distribución territorial de la población migrante ha contribuido a sostener y rejuvenecer áreas rurales, aunque persisten fuertes concentraciones en grandes ciudades y determinadas zonas del litoral, que generando presión sobre servicios públicos.

Esta cuestión es una de las que para el presidente del CES deberían abordarse con mayor determinación ya que, según el informe, la distribución en las grandes ciudades y barrios puede alcanzar el 25%, lo que permite hablar de "saturación" --en Andalucía presente en Sevilla, Málaga o Cádiz--, y es en estos escenarios donde es de vital importancia reforzar, porque puede estar dando lugar a una presión en los servicios públicos fundamentales. A este respecto, advirtió costas que "el aumento de la inmigración no hay ido acompañado de una mejora de los servicios públicos esenciales, que deberían ser atendidos, como una prioridad de política pública", ha advertido.

Un giro importante en las actitudes sociales De hecho, el informe alerta de que se ha producido "un giro importante" en las actitudes sociales hacia las migraciones, que debe ser tenido en cuenta en el futuro inmediato, ya que la inmigración se sitúa ahora entre las primeras preocupaciones de los españoles. A pesar de que se observa, asegura, una disonancia entre lo que la población española piensa y lo que vive respecto a la inmigración, esta preocupación tiene importancia, porque "se percibe como real".

No obstante, el presidente del CES ha recordado que "la inmigración es un componente estructural de la sociedad española y de la humanidad; la cuestión no es si debe existir, sino cómo la gestionamos", afirmó, defendiendo un modelo migratorio ordenado, seguro y eficaz basado en una cooperación intensa entre la Unión Europea, el Estado y las administraciones autonómicas y locales.

En sus conclusiones, el presidente del CES ha apelado a la necesidad de un gran pacto social sobre inmigración que trascienda el ámbito político e implique a la sociedad civil y al tejido empresarial, especialmente en los ámbitos formativo, sociolaboral y habitacional.

Por su parte, la vicerrectora Carmen Barroso ha agradecido la elección del Paraninfo para la presentación y subrayó la importancia de contar con diagnósticos rigurosos que contribuyan a una sociedad más desarrollada y justa.

Tras la presentación, el acto se completó con una mesa redonda en la que participaron representantes de diversas organizaciones sociales y económicas para abordar el reto común de la gestión migratoria, momento que ha contado con la presencia de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y el viceconsejero de Inclusión Social, Jueventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, José Repiso.