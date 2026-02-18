Agencias

Rusia reclama a EEUU "sentido común" y terminar el bloqueo petrolero a Cuba

Guardar

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha reclamado este miércoles a Estados Unidos "sentido común" y terminar el bloqueo petrolero a Cuba, tachando de "inaceptable" el veto naval impuesto a la isla.

En declaraciones junto al ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, de viaje oficial en Rusia, Lavrov ha señalado que Rusia, al igual que la mayoría de países de la comunidad internacional, pide a Estados Unidos "mostrar sentido común, adoptar un enfoque responsable y abandonar los planes de un bloqueo naval".

Después de considerar "inaceptables" las acciones estadounidense contra La Habana, el titular de Exteriores ruso ha "rechazado categóricamente" las acusaciones de que la cooperación entre Rusia y Cuba representan una amenaza para Estados Unidos.

Así, Lavrov ha recalcado que Moscú seguirá apoyando "de manera constante" a la isla, tradicional socio del Kremlin, en la protección de su "soberanía y seguridad", según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores en Telegram.

Por su parte, Rodríguez ha denunciado las acciones de Washington que endurecen el bloqueo comercial a Cuba, y ha defendido que las autoridades de la isla seguirán "avanzando resueltamente en la defensa de su independencia y soberanía".

Sobre el escenario de entablar negociaciones con Estados Unidos, el canciller cubano ha afirmado que La Habana "siempre estará listo para un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sporting Cristal tomará duelo ante 2 de Mayo "como una final" para vengar a Alianza Lima

Infobae

Fran Escribá, nuevo entrenador del Real Valladolid

El extécnico del Granada vuelve al banquillo tras relevar a Luis García Tevenet, con la misión de cambiar la dinámica del conjunto vallisoletano, actualmente al borde del descenso en LaLiga Hypermotion y con solo una victoria reciente

Fran Escribá, nuevo entrenador del

Los nacimientos en España crecen en 2025 por primera vez en la última década hasta los 321.164, un 1% más que en 2024

Los nacimientos en España crecen

El gestor ferroviario español finaliza la reparación de la vía tras el accidente de trenes

Infobae

Víctor Font daría a Planchart, Cos y Puig la dirección deportiva del Barça

Víctor Font daría a Planchart,