Rusia reclama a EEUU "sentido común" y terminar el bloqueo petrolero a Cuba

El ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, ha reclamado este miércoles a Estados Unidos "sentido común" y terminar el bloqueo petrolero a Cuba, tachando de "inaceptable" el veto naval impuesto a la isla.

En declaraciones junto al ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, de viaje oficial en Rusia, Lavrov ha señalado que Rusia, al igual que la mayoría de países de la comunidad internacional, pide a Estados Unidos "mostrar sentido común, adoptar un enfoque responsable y abandonar los planes de un bloqueo naval".

Después de considerar "inaceptables" las acciones estadounidense contra La Habana, el titular de Exteriores ruso ha "rechazado categóricamente" las acusaciones de que la cooperación entre Rusia y Cuba representan una amenaza para Estados Unidos.

Así, Lavrov ha recalcado que Moscú seguirá apoyando "de manera constante" a la isla, tradicional socio del Kremlin, en la protección de su "soberanía y seguridad", según un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores en Telegram.

Por su parte, Rodríguez ha denunciado las acciones de Washington que endurecen el bloqueo comercial a Cuba, y ha defendido que las autoridades de la isla seguirán "avanzando resueltamente en la defensa de su independencia y soberanía".

Sobre el escenario de entablar negociaciones con Estados Unidos, el canciller cubano ha afirmado que La Habana "siempre estará listo para un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país".