Grecia trabaja con varios países para establecer fuera de la UE centros de detención de migrantes deportados

El ministro de Migración de Grecia, Thanos Plevris, declaró que el estatus de protección internacional para las personas que lo reciben en Europa "no es para toda la vida" y planteó que este derecho debería revisarse periódicamente, dado que podría retirarse si cambian las circunstancias en el país de origen. En el contexto de estas declaraciones, se conoció la noticia principal: Grecia colabora con Alemania, Austria, Países Bajos y Dinamarca para diseñar un plan que permita crear centros de detención para migrantes rechazados fuera del territorio de la Unión Europea.

Según consignó el medio griego ERT en una entrevista con el ministro Plevris, estos países consideran insuficiente la repatriación directa de migrantes cuyas solicitudes de asilo han sido desestimadas, dado que en muchos casos los Estados de origen no aceptan el retorno de sus ciudadanos. Para responder a esta situación, los gobiernos implicados trabajan en la opción de construir instalaciones de detención en terceros países, "preferiblemente en África", indicó el ministro, tal como detalló ERT.

De acuerdo con la información transmitida, los centros propuestos acogerían a personas que han recibido una negativa a permanecer en suelo europeo y que –por diversas razones– no pueden ser entregadas a las autoridades de sus países de origen. Plevris afirmó ante el canal de televisión que el plan contempla una alianza entre Grecia, Alemania, Austria, Países Bajos y Dinamarca, y busca dar pasos coordinados hacia su implementación.

El ministro griego subrayó que la finalidad básica de este esquema es actuar como elemento disuasorio frente a nuevos intentos de llegada de migrantes y refugiados al continente europeo. En palabras atribuidas a Plevris por ERT: "Cuando alguien sabe que va a ser devuelto a un centro de detención en un tercer país, eso actúa como elemento disuasorio". El titular de la cartera migratoria enfatizó así el cambio de enfoque sobre la manera de gestionar los movimientos migratorios, especialmente en el caso de individuos a quienes ya se les ha denegado el derecho de asilo y cuyos Estados de origen rechazan facilitar la repatriación.

El medio ERT señaló, asimismo, que la iniciativa forma parte de un debate más amplio sobre los modos de reforzar las fronteras exteriores de la Unión Europea y sobre el destino de las personas en situación migratoria irregular. El ministro Plevris reiteró que el estatus de protección internacional otorgado a ciertos extranjeros debe estar sujeto a revisión, ya que, en su opinión, "no es para toda la vida". De acuerdo con ERT, el funcionario argumentó que la protección concedida podría cesar si la situación política o de seguridad en los países de procedencia mejora significativamente.

La cooperación anunciada reúne a naciones europeas que han experimentado presión migratoria y que comparten el interés por encontrar alternativas a la repatriación directa, considerada inviable en un número creciente de casos. Según reportó ERT, los gobiernos participantes evalúan la posibilidad de establecer estos espacios de detención fuera de la jurisdicción legal europea, con la expectativa de reducir los flujos migratorios hacia la UE y de dotar a los Estados miembros de herramientas adicionales para administrar la entrada y permanencia de extranjeros.

De acuerdo con lo difundido por ERT, la propuesta todavía se encuentra en fase de elaboración y requiere negociaciones adicionales con posibles países terceros donde podrían instalarse estos centros de detención. Aunque no se especificaron plazos ni acuerdos concretos, el plan está sujeto a la cooperación de gobiernos africanos que acepten recibir a personas rechazadas en Europa bajo esta fórmula.

Finalmente, el ministro Plevris remarcó ante el canal griego que la puesta en práctica de este proyecto busca enviar un mensaje claro tanto a los migrantes como a los Estados de origen y tránsito: la Unión Europea explora mecanismos nuevos para gestionar la migración y limitar el número de llegadas, especialmente en el contexto de los desafíos que plantea la ausencia de acuerdos de repatriación efectivos con un número considerable de países fuera del bloque comunitario.