Warner concede una semana a Paramount para presentar una oferta mejor y definitiva

Warner Bros. Discovery (WBD) retomará las conversaciones con Paramount Skydance (PSKY) hasta el próximo 23 de febrero para que esta pueda presentar "su mejor oferta final", mientras que Netflix mantendría el derecho de igualar cualquier propuesta, tal como recoge el acuerdo de fusión entre ambas empresas del pasado mes de diciembre.

En un comunicado, el dueño de HBO Max ha anunciado que Netflix le ha otorgado "una exención limitada", según los términos del acuerdo de fusión, lo que permite a WBD entablar conversaciones con Paramount Skydance durante un período de siete días "para obtener claridad para los accionistas de WBD y permitir a PSKY presentar su mejor oferta final".

Durante este período, WBD se pondrá en contacto con PSKY para analizar las deficiencias pendientes y aclarar ciertos términos del acuerdo propuesto por PSKY, que hace una semana envió una oferta revisada en la que se modificaban varias condiciones, aunque se mantenía el precio en 30 dólares en efectivo por acción, unos 108.000 millones de dólares (91.065 millones de euros), por el 100% de WBD, mientras que Netflix ofrece 27,75 dólares en efectivo por los estudios y el negocio de streaming.

A este respecto, WBD apunta que, tras recibir la última oferta modificada de PSKY, un representante sénior de la compañía dirigida por David Ellison informó a un miembro del consejo de administración de WBD de que, si el consejo de WBD autorizaba las conversaciones, PSKY aceptaría pagar 31 dólares por acción y que la oferta "no era la mejor y definitiva" propuesta de PSKY.

De este modo, en una carta remitida al consejo de PSKY, la dirección de WBD informa a su competidor de que Netflix ha acordado otorgar a la compañía una exención de ciertos términos del acuerdo de fusión para permitir, hasta el 23 de febrero, "colaborar con PSKY para aclarar su propuesta", entendiendo que incluirá "un precio por acción de WBD superior a 31 dólares".

"Aspiramos a su mejor propuesta definitiva", instan a la compañía propietaria de CBS y MTV.

"Durante todo el proceso, nos hemos centrado exclusivamente en maximizar el valor y la certeza para los accionistas de WBD", declaró David Zaslav, presidente y consejero delegado de Warner Bros. Discovery. "Estamos en contacto con PSKY para determinar si pueden presentar una propuesta viable y vinculante que ofrezca un valor y una certeza superiores a los accionistas de WBD a través de su mejor oferta final", añadió.

JUNTA EXTRAORDINARIA.

Al mismo tiempo, WBD ha informado este martes de que celebrará una junta extraordinaria de accionistas el próximo 20 de marzo con el objeto de votar la propuesta de fusión con Netflix.

En este sentido, a la espera del resultado de los contactos retomados con PSKY, el consejo de administración de WBD mantiene su recomendación unánime a favor de la fusión con Netflix, así como de rechazar la oferta de PSKY.

"Seguimos creyendo que la fusión con Netflix beneficia a los accionistas de WBD debido al enorme valor que aporta, a nuestro claro camino para obtener la aprobación regulatoria y a las protecciones que la transacción ofrece a los accionistas contra riesgos a la baja", ha defendido Samuel A. Di Piazza, presidente del consejo de administración de Warner Bros. Discovery.