Valve ya avisa de que la escasez de memorias afectará a la disponibilidad de Steam Deck

El fabricante de chips Micron Technology decidió en diciembre priorizar la producción de memorias orientadas a centros de datos, lo que marcó el fin de su gama de consumo Crucial dedicada a equipos informáticos particulares. Este cambio responde, como aclaró la propia empresa y recogió el medio, al hecho de que “ El mercado general requiere más bits que antes. Y toda la industria tiene escasez de estos”, destacando además que la dificultad no se resuelve solo construyendo nuevas plantas de fabricación porque el desabastecimiento implica a las distintas densidades y variedades de estos componentes. En este contexto, la evolución del mercado está teniendo impacto directo en la disponibilidad de productos tecnológicos para consumidores, según publicó el medio.

Valve ha alertado oficialmente que la escasez de memorias RAM y almacenamiento afecta la oferta de su consola portátil Steam Deck. Según informó la propia compañía en un aviso publicado en su tienda en línea, la Steam Deck OLED puede agotarse de forma temporal en varias regiones por la dificultad de conseguir estos componentes, y el modelo de Steam Deck LCD de 256 GB ha dejado de fabricarse, con la previsión de que se retire del mercado en cuanto las existencias actuales se terminen. Tal como detalla la publicación, en la tienda española de Valve ya no figuran disponibles ni el modelo Steam Deck LCD ni el Steam Deck OLED de 512 GB, y sólo se admite la adquisición de la versión OLED de 1 TB, aunque con plazos de entrega más largos de lo habitual.

El medio indicó, a raíz de este escenario, que la compañía optó por advertir a los usuarios de que la alta demanda de chips de memoria por parte de la industria de la inteligencia artificial está presionando a los fabricantes, obligando a priorizar la asignación de componentes hacia servidores y centros de datos. Esta reorientación repercute en el sector de la electrónica de consumo, ya que se ven afectados tanto los precios como la capacidad de distribución de productos como videoconsolas, portátiles o dispositivos de realidad virtual. Valve anticipó que, bajo estas condiciones, los precios de las consolas podrían incrementarse y las prestaciones técnicas ofrecidas por los modelos disponibles podrían verse reducidas.

Valve también comunicó a principios de febrero que debió revisar tanto la fecha de lanzamiento como el precio de sus otros productos en desarrollo, como la Steam Machine y el visor de realidad virtual Steam Frame. Ambos dispositivos esperan llegar al mercado durante la primera mitad del año, aunque la escasez de memorias genera incertidumbre sobre su disponibilidad final. Según consignó la empresa, la situación de abastecimiento incide en referencias ya presentes en catálogo y en proyectos futuros.

El impacto de estas limitaciones de memoria no afecta solo a Valve. El medio detalló también que otras grandes compañías del sector tecnológico y de videojuegos, como Sony y Nintendo, están replanteándose sus estrategias ante la persistente dificultad de acceder a componentes clave. Sony evaluaría posponer el lanzamiento de la siguiente generación de consolas PlayStation hasta al menos 2028 o 2029, con el fin de gestionar mejor la adquisición de materiales y no aumentar excesivamente el coste final del producto. Por su parte, Nintendo consideraría aumentar el precio de la futura Switch 2 ante las presiones del mercado.

Micron Technology, uno de los principales proveedores de memoria, centró su atención en la fabricación para centros de datos porque, según explicó y recogió el medio en declaraciones previas, la presión de la inteligencia artificial incrementó súbitamente la demanda global de chips de alta capacidad, mientras que la diversidad de necesidades (diferentes densidades y especificaciones) impide una solución rápida con la apertura de nuevas plantas. Como resultado de esta decisión, la marca Crucial desaparece del catálogo para consumidores domésticos.

En suma, las restricciones en la producción y el suministro de memorias, impulsadas en parte por el auge de la inteligencia artificial, han provocado repercusiones en todo el sector de productos electrónicos, desde retrasos hasta retiradas de productos y subidas de precios en consolas populares, según publicó el medio. Los principales actores de la industria buscan ajustar sus hojas de ruta y estrategias de mercado para hacer frente a una situación de abastecimiento sin precedentes, afectando tanto a los planes de lanzamiento de nuevos dispositivos como a la producción y disponibilidad de los modelos ya existentes en el mercado.