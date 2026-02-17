U.S. Open Women’s Polo Championship* 2026 concluye con el apoyo de U.S. Polo Assn.

(Información remitida por la empresa firmante)

Victory Eastern Hay se consagra campeona del U.S. Open Women’s Polo Championship* 2026, en un torneo femenino de élite respaldado por U.S. Polo Assn. que reunió a las mejores jugadoras de Estados Unidos y celebró el crecimiento y la influencia de las mujeres en el polo

Madrid, 17 de febrero de 2026.- U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), apoyó con orgullo el U.S. Open Women’s Polo Championship* 2026, que concluyó el 15 de febrero en el USPA National Polo Center (NPC) en Wellington, Florida, en el icónico campo del estadio U.S. Polo Assn. Considerado el torneo femenino de polo más prestigioso de Estados Unidos, el campeonato reunió a las mejores atletas del deporte durante tres semanas de competencia de élite en el corazón del polo estadounidense.

Victory Eastern Hay se coronó campeona del U.S. Open Women’s Polo Championship 2026 con una victoria de 7-5 sobre La Dolfina en la final en NPC. Hazel Jackson, de Victory Eastern Hay, fue la máxima goleadora con cuatro goles, mientras que su compañera Milly Hine añadió tres goles más en la victoria. Por La Dolfina, Mia y Myla Cambiaso anotaron dos goles cada una en un partido muy competitivo. La victoria marcó el tercer título consecutivo de Milly Hine en el U.S. Open Women’s Polo Championship y el tercer título en la carrera de Hazel Jackson en este prestigioso torneo. Hazel Jackson de Victory Eastern Hay fue nombrada Jugadora Más Valiosa (MVP), mientras que el Mejor Pony de Juego fue Latia Bancada, propiedad de Pipe Vercellino y montado por Milly Hine durante los terceros y sextos chukkers.

El campeonato de este año mostró un nivel excepcional de competidoras, incluyendo varias jugadoras con hándicap de diez goles, como la embajadora de U.S. Polo Assn., Hope Arellano, junto a Hazel Jackson y Milly Hine. El torneo también contó con destacadas atletas como Mia Cambiaso (9 goles), Nina Clarkin (9 goles), Maddie Grant (7 goles) y Meghan Gracida (5 goles), subrayando la profundidad, competitividad y crecimiento continuo del polo femenino en Estados Unidos.

Como parte de su compromiso continuo con el polo, U.S. Polo Assn. proporcionó camisetas de rendimiento personalizadas con el icónico logo Double Horsemen para los equipos que compitieron en el campeonato, reforzando su apoyo constante a las atletas femeninas al más alto nivel. U.S. Polo Assn. también realizó donaciones a las organizaciones benéficas seleccionadas por los dos equipos finalistas, a través del Polo Players Support Group (PPSG) y la Polo Training Foundation.

Las mujeres se han convertido en una fuerza impulsora en la evolución del polo, representando casi el 50 % de los jugadores de USPA y más del 60 % de las participantes femeninas a nivel universitario. Este ascenso también se refleja fuera del campo, donde las consumidoras influyen en el futuro global de la marca U.S. Polo Assn., un segmento que ahora se aproxima a los 1.000 millones de dólares en ventas minoristas a nivel mundial. A medida que la participación y la influencia crecen, las mujeres juegan un papel fundamental tanto en el ascenso competitivo del deporte como en su impulso global.

"El U.S. Open Women’s Polo Championship* representa lo mejor del deporte, con habilidad de élite, dedicación incesante y un nivel de competencia que sigue elevando el polo femenino en Estados Unidos", declaró J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona la marca global U.S. Polo Assn. "U.S. Polo Assn. se enorgullece de apoyar este histórico torneo, celebrando el talento extraordinario en el campo y el futuro del deporte".

La final del U.S. Open Women’s Polo Championship* 2026 se emitirá esta primavera en ESPN como parte de Breakaway, la galardonada serie de televisión de polo producida por Global Polo, ofreciendo a las audiencias globales una mirada detrás de escena a los principales eventos y atletas del deporte.

Más allá de la acción en el campo, el U.S. Open Women’s Polo Championship brindó una experiencia de fan mejorada en el NPC, incluyendo compras en la tienda experiencial USPA Shop Flagship, momentos tradicionales de divot-stomp con regalos de gorras, un lounge mejorado para MVP con vistas al campo, y uniformes comarcados para el personal de U.S. Polo Assn. Juntos, estos momentos continuaron el impulso de la temporada de invierno de alto nivel en NPC, camino al icónico U.S. Open Polo Championship* de abril, reforzando el papel de Wellington como epicentro del polo de élite en Estados Unidos.

Presentado por primera vez en 1937 por la United States Women’s Polo Association (USWPA), el U.S. Open Women’s Polo Championship es el mayor evento anual de polo femenino en Estados Unidos. El torneo fue sancionado oficialmente por la USPA en 1990, durante el centenario de la asociación, y fue reconocido formalmente como campeonato nacional en 2011, consolidando su posición como la máxima competición de polo femenino en el país.

Acerca de U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo en Estados Unidos, fundada en 1890 y ubicada en Wellington, Florida. Con una presencia global multimillonaria y distribución a través de más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn., así como miles de puntos de venta adicionales, la marca ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países. La marca patrocina importantes torneos de polo en todo el mundo, incluyendo el U.S. Open Polo Championship*, celebrado anualmente en NPC en The Palm Beaches, el principal torneo de polo en Estados Unidos. Acuerdos históricos con ESPN (EE. UU.), TNT y Eurosport (Europa), y Star Sports (India) ahora transmiten varios de los principales campeonatos de polo patrocinados por U.S. Polo Assn., haciendo este emocionante deporte accesible a millones de aficionados a nivel global.

U.S. Polo Assn. ha sido consistentemente reconocida como una de las principales licenciatarias deportivas del mundo junto con la NFL, PGA Tour y Fórmula 1, según License Global. Además, la marca deportiva está siendo reconocida internacionalmente por su crecimiento global. Gracias a su éxito como marca global, U.S. Polo Assn. ha aparecido en Forbes, Fortune, Modern Retail y GQ, así como en Yahoo Finance y Bloomberg, entre muchos otros medios destacados en todo el mundo. Para más información, visitar uspoloassnglobal.com y seguir a @uspoloassn.

USPA Global es una subsidiaria de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. USPA Global también gestiona la filial Global Polo, líder mundial en contenidos deportivos de polo. Para más información, visitar globalpolo.com o Global Polo en YouTube.

