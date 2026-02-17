Trump respalda a Rubio tras su criticado discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este lunes su respaldo al secretario de Estado, Marco Rubio, cuyo discurso durante la Conferencia de Seguridad de Múnich ha sido objeto de críticas por líderes europeos, senadores demócratas e incluso ONG por considerarlo como un llamamiento supremacista de la cultura occidental a costa del resto del mundo.

"¡Marco estuvo fantástico en Múnich!", ha recalcado en un breve mensaje en Truth Social, donde ha aprovechado para cargar contra la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el gobernador de California, Gavin Newsom, a su paso por la localidad alemana por criticar a la Administración norteamericana "en territorio extranjero".

"AOC y Newsom fueron una vergüenza para nuestra nación. Para empezar, no deberían hablar mal de Estados Unidos, especialmente en 'territorio extranjero'. ¡Hicieron el ridículo y siempre lo harán!", ha afirmado sobre la representante por Nueva York en la Cámara de Representantes y el gobernador, ambos demócratas.

El mandatario estadounidense también ha tenido palabras para la exsecretaria de Estado y ex primera dama, Hillary Clinton, a quien ha tachado de "deshonesta", y afeándole que "solo demostró su irá y su obsesión con" el inquilino de la Casa Blanca. "¡Son muy malos representantes de nuestro país, que ahora es tan exitoso!", ha asegurado.

Trump, que ha adelantado en la misma publicación que hará declaraciones a la prensa "en breve", a bordo del avión presidencial mientras se dirige a Washington D.C., ha manifestado así su respaldo al jefe de la diplomacia estadounidense, que este mismo lunes ha matizado que su país no quiere que Europa se convierta en su "vasallo".