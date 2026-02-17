Quique Sánchez Flores se pronuncia sobre los rumores de ruptura con Blanca Romero

La eliminación masiva de publicaciones en las redes sociales de Blanca Romero marcó un giro en la percepción pública sobre su vínculo con Quique Sánchez Flores. De acuerdo con lo que informó el medio Espejo Público, el exentrenador de fútbol salió al paso de las especulaciones al confirmar que la desaparición de las fotografías responde a una reciente discusión en la pareja, aunque descartó que se haya producido una separación definitiva.

Según detalló Espejo Público, la relación entre Blanca Romero y Quique Sánchez Flores se había desarrollado en un entorno discreto durante casi tres meses. El inicio de la relación se hizo público a finales de diciembre de 2024, cuando la modelo asturiana compartió imágenes junto al sobrino de Lola Flores, y acompañó la publicación con afirmaciones en las que consideraba al entrenador como “lo mejor” que le había sucedido en 2025. De acuerdo con la información publicada por Espejo Público, otras imágenes claves aparecieron el 5 de febrero, fecha en la que ambos festejaron juntos el cumpleaños número 61 de Sánchez Flores en Asturias, tierra natal de la modelo. Ese día, Blanca Romero lo felicitó públicamente con un “Je t’aime”, y destacó las cualidades de su pareja.

El medio Y ahora Sonsoles, a través de la periodista Beatriz Cortázar, reconstruyó que durante el último fin de semana se hizo evidente un cambio: todas las fotografías que mostraban momentos de la pareja desaparecieron del perfil de Blanca Romero, incluidas aquellas donde la modelo expresaba afecto en redes sociales públicamente. Cortázar indicó que ya no existe rastro del entrenador en las cuentas de la actriz, y que ambos se han dejado de seguir, acción que incrementó los rumores sobre una posible crisis sentimental o incluso una ruptura.

En sus declaraciones a Espejo Público, Quique Sánchez Flores prefirió no revelar los motivos específicos de la reciente discusión que motivó la desaparición de las imágenes. En sus palabras, la eliminación de las publicaciones tuvo lugar tras ese desencuentro, pero insistió en que no se ha producido una “ruptura en toda regla”, según recogió el medio. Además, se manifestó contrario a estar bajo el foco mediático y reiteró su intención de reservar los aspectos privados de su vida, poniendo énfasis en que su profesión está ligada únicamente al ámbito deportivo.

Blanca Romero, por su parte, no realizó declaraciones públicas sobre el estado actual de la relación. La incertidumbre sobre el vínculo persiste, dada la falta de posicionamiento por parte de la modelo y la magnitud de los cambios realizados en sus redes sociales. Mensajes previos en los que la actriz asturiana refería a su pareja como el novio “más bueno, guapo y paciente” quedaron eliminados, lo que abonó a las especulaciones recogidas en distintos programas televisivos.

El tratamiento del tema en Y ahora Sonsoles dejó abierto el motivo que llevó a la eliminación de las fotos, preguntándose si se trató de una reacción emocional o si corresponde a una ruptura definitiva, ya que el distanciamiento digital coincidió con los rumores de una crisis sentimental. Espejo Público subrayó que, hasta el momento, la versión confirmada por Sánchez Flores es que la relación persiste y que los últimos acontecimientos se encuadran en una fase de dificultad por la citada discusión.

Mientras tanto, la atención mediática se mantiene en torno a cualquier novedad relacionada con la pareja. Los antecedentes del vínculo, los recientes movimientos en redes sociales y las declaraciones a medios como Espejo Público y Y ahora Sonsoles continúan alimentando el interés público en torno a la vida privada de Blanca Romero y Quique Sánchez Flores.