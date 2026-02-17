Patrimonio Nacional abre su Temporada Musical 2026 con un homenaje a las compositoras del barroco

Patrimonio Nacional ha abierto la primera parte de su temporada musical la primera parte de su Temporada Musical 2026 con un concierto del grupo Le Chant des Muses, en el que se recupera un conjunto de obras de mujeres compositoras de la época barroca.

Con estos ciclos, que se extenderá de marzo al mes de junio, la institución llenará de música diferentes espacios del Palacio Real de Madrid y otros Reales Sitios.

Así, el próximo 18 de marzo en la Capilla del Palacio Real de Madrid, el grupo Le Chant des Muses rescatará del "olvido" a piezas inéditas y nunca interpretadas de mujeres de la época, todo tras un trabajo de investigación histórica.

Además de este concierto, habrá dos homenajes a Manuel de Falla y Giacomo Facco, en los que se conmemorará el 150 y el 350 aniversario de sus respectivos nacimientos.

Concretamente, el Cuarteto Turina será el encargado de homenajear a Manuel de Falla, el 25 de junio, en el que tocará el Cuarteto Palatino de Stradivarius de las Colecciones Reales. Por su parte, el concierto homenaje a Giacomo Facco tendrá lugar el 21 de mayo, con la soprano Eugenia Boix y Pérgamo Ensemble.

A partir de marzo comenzarán también los ciclos habituales en la programación musical de Patrimonio Nacional, como el de Música en las Reales Capillas 2026, que llevará diferentes corales y escolanías a las iglesias del Monasterio de las Descalzas Reales, al Monasterio de Santa Isabel, y a la basílica del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, los días 5, 20 y 28, respectivamente.

A finales del mismo mes, el 25 de marzo, empezará también la XIX edición del Ciclo de Órgano en la Capilla del Palacio Real de Madrid, con el organista y la soprano Miquel González y Olga Farrando.

El 4 de junio será la siguiente cita de este ciclo, con la actuación de Francisco Javier Jiménez, organista; Basilio Gomarín, trompeta barroca, y Miguel Ulla, contratenor. Además, el 26 de marzo el auditorio de la Galería de las Colecciones Reales acogerá un concierto de piano con Marta Espinós, inspirado en la exposición 'Victoria Eugenia' de la Galería de Colecciones Reales.

Ya en abril volverán los conciertos con el Cuarteto Palatino de Stradivarius de las Colecciones Reales. El XLII Ciclo de Cámara, que se desarrollará en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, cuenta con dos citas.

Por último, los días 16 y 23 de mayo y el 6 de junio tendrá lugar el XXXVIII Ciclo de Primavera Musical de la Unidad de Música de la Guardia Real, con tres citas en la Puerta del Príncipe del Palacio Real de Madrid, en la plaza de Oriente.