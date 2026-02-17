Ocho comunidades tienen activos avisos por olas, deshielos y calima

Ocho comunidades autónomas (CC.AA.) estarán este martes en aviso por olas, deshielos y calima, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En comparación con las últimas semanas y el impacto del tren de borrascas, para este martes no hay ningún aviso naranja (riesgo importante) ni rojo (riesgo extremo) .

Los avisos por olas estarán en la costa de los litorales de Asturias, Cantabria, A Coruña y Lugo; Guipúzcoa y Vizcaya; Alicante y Valencia. Asimismo, los avisos por deshielo se sitúan en Huesca; Burgos y el Pirineo navarro; y los de lluvia, en el centro y Valle de Villaverde, Guipúzcoa y Vizcaya. Por último, se activarán por calima en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

AEMET prevé que este martes se registre un clima anticiclónico en la mayor parte del país, si bien se registrará el paso de frentes que dejarán cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del extremo norte peninsular y con precipitaciones en Galicia, entorno pirenaico y área cantábrica, donde además puede haber acumulados importantes a primeras horas del día.

A lo largo del día, estas precipitaciones tenderán a cesar, por lo que los cielos quedarán poco nubosos excepto en Galicia, donde persistirá la nubosidad y las lluvias, en este último caso localizadas en la mitad occidental de esta comunidad autónoma.

Además, se espera nieve en el Pirineo a partir de una cota de 1.300 a 1.500 metros (m) que subirá por encima de los 1.800 m. Mientras tanto, en el resto de la vertiente atlántica, interiores del este peninsular y norte de Baleares se darán al principio de la jornada cielos nubosos, aunque tenderá a despejar. En el Pirineo habrá heladas débiles.

Asimismo, se registrarán cielos poco nubosos o despejados ya desde el principio del día en Canarias, extremo sur peninsular y resto del Mediterráneo; y bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la vertiente atlántica, Pirineos, interiores de Galicia y zonas de la meseta Sur. En Canarias, habrá calima con probables concentraciones significativas y una tendencia a ir a menos.

En lo que respecta a las temperaturas, las máximas estarán en descenso en el extremo nordeste de Cataluña, mientras que predominarán los aumentos en el resto del país, que podrán ser notables en el tercio sureste. En el archipiélago canario, habrá pocos cambios. Por el contrario, predominarán los descensos en el nordeste, interior occidental de la Península e islas orientales de Canarias; y habrá ascensos en el sureste e islas occidentales de Canarias. Se esperan pocos cambios en Baleares.

Por otro lado, el pronóstico prevé para este martes viento de componente oeste en la Península y Baleares, siendo al principio de norte en Ampurdán, norte de las islas y golfo de Cádiz. Según especifica, será moderado en Baleares, mitad norte y tercio oriental peninsular, y flojo en el resto; con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en litorales y montañas del extremo noroeste peninsular, así como en litorales mediterráneos y puntos de interior del extremo oriental peninsular, donde tenderá a amainar.