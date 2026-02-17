Nothing cita a sus seguidores el 5 de marzo tras anticipar la llegada de Phone (4a)

Nothing ha anunciado un evento de presentación de producto que celebrará el próximo 5 de marzo, un día después de que Apple comparta sus novedades, y que se espera que tenga como protagonista el 'smartphone' Phone (4a).

Sobre la invitación a medios que Apple envió este lunes, el director ejecutivo de Nothing, Carl Pei, ha anunciado otro evento de la firma Nothing, que se celebrará un día después en Londres (Reino Unido), ciudad donde tiene su sede.

Esta invitación cita a los seguidores de la marca el 5 de marzo y al aprovechar la imagen compartida por Apple, sobre la que ha puesto su nombre y fecha como si fuese un grafiti, no ha adelantado lo que presentará.

En su canal de X (antigua Twitter), Nothing ha empezado a compartir una serie de imágenes que de alguna forma relaciona con la serie (a), por lo que se espera que la compañía dé a conocer Phone (4a), del que ya adelantó en enero que será una "evolución completa respecto a la serie Phone (3a)" y que se acercará a "una experiencia de gama alta en 2026".