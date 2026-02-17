Mazatlán, con todo en contra, empata ante el campeón Tigres UANL

México, 16 feb (EFE).- El Mazatlán, que estuvo ocho minutos con una jugadora menos en la cancha y una de sus defensas como guardameta, empató este lunes sin goles con el campeón Tigres UANL en el resultado más llamativo de la novena jornada del Torneo Clausura femenino del fútbol mexicano.

Después de una destacada actuación, la portera costarricense Daniela Solera fue expulsada en el minuto 88. Sin cambios disponibles, la defensa central María Canseco se hizo cargo de la puerta y aguantó el acoso de las 'Amazonas', equipo de la española Jenni Hermoso, quien no alineó por molestias físicas.

En el partido de cierre de la novena fecha, las regias tuvieron la posesión de la pelota 70-30 a su favor en la primera mitad y pisaron varias veces el área rival, pero la defensa del Mazatlán mantuvo un gran orden y provocó que las rivales cayeran de manera reiterada en fuera de lugar.

En la segunda parte, el Mazatlán aguantó de manera estoica las reincidentes llegadas de las monarcas de liga y con el empate subieron al duodécimo lugar con 12 puntos, en tanto Tigres aparece en el sexto escaño con 18 unidades, cinco menos que el líder Monterrey.

El domingo, con protagonismo de la española Lucía García, las Rayadas de Monterrey se mantuvieron como líderes al empatar 1-1 con el América.

García convirtió su sexto gol del año para darle al Monterrey el empate 1-1 en un duelo dominado por las azulcremas, que mostraron pésima puntería y para tomar ventaja, necesitaron un autogol de la brasileña Daiane Santos.

Después de nueve fechas, Monterrey suma 7 victorias, 2 empates y 22 puntos, uno más que las Chivas de Guadalajara, que este lunes vencieron por 4-2 al Atlas con dos anotaciones de Jasmine Casarez, una de Gabriela Valenzuela y otra de Adriana Irutbide.

América va tercero con 21 unidades, una más que el Pachuca, cuarto de la clasificación después de empatar este lunes 1-1 con Toluca con un gol de la española Andrea Pereira en el cobro de un penalti. La francesa Eugenie Le Sommer convirtió por Toluca y llego a nueve dianas, una menos que la líder, la mexicana Charlyn Corral.

En los otros encuentros de la jornada, León goleó por 6-0 al Puebla y San Luis, por 4-1 al Querétaro.

- Partidos de la décima jornada:

Viernes 20.02: Pumas UNAM-Tigres UANL, Atlas-Cruz Azul, Santos Laguna-Toluca.

Sábado 21.02: Monterrey-San Luis y Tijuana-León.

Domingo 22.02: Puebla-Mazatlán, Guadalajara-América, Necaxa-Querétaro y Pachuca-Juárez FC. EFE