Macron y Modi elevan la alianza estratégica en su cumbre en Bombay

El presidente francés ha destacado que París considera a India como un aliado esencial para el avance tecnológico y la innovación internacional. Según informó Europa Press, durante su intervención en la inauguración de un centro conjunto de Inteligencia Artificial en el área de salud celebrado en Bombay, Emmanuel Macron enfatizó el profundo interés de Francia por permanecer como socio activo de la nación asiática. Esta declaración se produjo en el marco de una cumbre en la que ambos países anunciaron haber elevado su relación bilateral a la categoría de “asociación estratégica global especial”.

Durante la visita oficial, el presidente de Francia fue recibido por el primer ministro Narendra Modi, quien subrayó la ampliación y reforzamiento de los vínculos entre París y Delhi. Europa Press detalló que Modi definió la relación franco-india como un motor para la estabilidad y el desarrollo a escala global. Ambos mandatarios discutieron temas relacionados con industria, defensa, energías limpias, exploración espacial y tecnologías emergentes, con la intención de fortalecer la cooperación en estos campos.

El medio Europa Press indicó que Macron lanzó un mensaje directo al declarar: “La cuestión no es si India innovará, sino quién innovará con India”, y añadió que “Francia es la única respuesta clara. Estamos aquí, queremos estar aquí con vosotros y no nos vamos a ninguna parte”. Con esto, el mandatario francés se comprometió públicamente al futuro desarrollo conjunto y al mantenimiento de Francia como un socio estable.

Por su parte, Modi profundizó en las oportunidades de colaboración surgidas en la reunión bilateral, señalando la intención de crear redes sólidas entre empresas emergentes y micro, pequeñas y medianas empresas de ambas naciones. Según consignó Europa Press, ambos gobiernos acordaron también promover los intercambios de estudiantes e investigadores, así como el establecimiento de nuevos centros de innovación conjuntos.

Según recopiló Europa Press, el primer ministro indio consideró que el año en curso representa un hito en el acercamiento entre India y Europa, haciendo referencia al acuerdo de libre comercio alcanzado recientemente con la Unión Europea, al que atribuyó un papel relevante en la consolidación de las relaciones con París.

En cuanto a la facilitación de las inversiones, Modi hizo referencia a los acuerdos con Francia orientados a evitar la doble imposición. De acuerdo con Europa Press, estos mecanismos están diseñados para favorecer la inversión tanto de ciudadanos como de empresas en ambas naciones, allanando el camino para una mayor integración económica y un flujo bilateral de capitales.

Europa Press también recogió las palabras de Macron sobre la necesidad de una cooperación reforzada en sectores clave. El presidente francés insistió en que los nuevos acuerdos y la visión conjunta en tecnología, defensa y energías limpias consolidan el papel de India y Francia como socios estratégicos en la arena internacional. Estas iniciativas reflejan la búsqueda de ambos países por adaptarse a los cambios globales y mantener posiciones destacadas en los desarrollos que marcarán el futuro.

El lanzamiento del centro indo-francés de Inteligencia Artificial para la salud se presentó como un ejemplo del tipo de proyectos innovadores que ambas naciones planean impulsar. Según informó Europa Press, la colaboración en este ámbito buscará combinar experiencias y recursos para afrontar desafíos compartidos en materia sanitaria, aportando conocimientos y soluciones tecnológicas avanzadas.

La determinación de reforzar la asociación estratégica entre Francia e India incluye mecanismos de estímulo a la innovación, el intercambio académico y la movilidad de profesionales. Europa Press reportó que estos compromisos están concebidos para generar beneficios mutuos y abrir nuevas oportunidades a empresas y ciudadanos de ambos países.

Los líderes de Francia e India concluyeron la cumbre poniendo el foco en la cooperación como herramienta para responder a las necesidades contemporáneas en defensa, desarrollo tecnológico y energético. Según subrayó Europa Press, los acuerdos alcanzados buscan sentar las bases de una relación más dinámica, orientada a la acción conjunta a largo plazo y una presencia más prominente de ambas naciones en el escenario internacional.