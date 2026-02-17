Agencias

Los Mossos confirman que los 5 menores fallecidos en Manlleu (Barcelona) tenían entre 14 y 17 años

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que los cinco menores fallecidos en un incendio en un trastero de un bloque de pisos de Manlleu (Barcelona) este lunes por la noche tenían entre 14 y 17 años.

Así lo confirman fuentes policiales a Europa Press, que han confirmado que todos eran menores tras finalizar las identificaciones de los cuerpos, cuyo levantamiento del cadáver se ha llevado a cabo sobre las 09.00 horas por parte de la titular de la plaza 2 de Instrucción de Vic (Barcelona).

Las mismas fuentes han indicado que la muerte fue "accidental" y fallecieron asfixiados por inhalación de humo.

Los primeros indicios apuntan a que el inicio del incendio fue por un material de combustión rápida, como podría ser un colchón, que generó "mucho humo" y al tratarse de un espacio pequeño, cerrado y sin ventilación, los jóvenes murieron asfixiados.

De hecho, el cuatro de los fallecidos eran alumnos del Institut Antoni Pous i Argila del municipio, según ha informado el centro en un comunicado, en el que han lamentado "profundamente" su pérdida y trasladan sus condolencias a familiares.

EuropaPress

