La familia de Bolsonaro informa de un nueva recaída de su estado de salud dentro de prisión

Michelle Bolsonaro relató que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro pudo beber caldo e inició una sesión de fisioterapia tras sufrir una recaída de salud en prisión. Con este mensaje, difundido a través de sus redes sociales, la ex primera dama intentó llevar calma tras un episodio que involucró un aumento de presión arterial y sensación de mareo, ocurridos durante su reclusión en el centro penitenciario de Papuda, en Brasilia.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Carlos Bolsonaro, hijo del exmandatario y concejal en Río de Janeiro, notificó el episodio el lunes por la noche. El concejal expresó su preocupación señalando: “Me han informado hace poco que el presidente Jair Bolsonaro lo pasó mal de nuevo esta tarde y está en observación. Desgraciadamente no tengo más información. Sin palabras”. Según detalló la fuente, el exmandatario está cumpliendo una condena de más de 27 años por delitos relacionados con un intento de golpe de Estado vinculado a su permanencia en el poder tras los resultados de las elecciones de 2022.

Según precisó el medio, las molestias de Bolsonaro fueron atendidas por un médico de guardia del penal. La familia dio detalles sobre la atención médica y especificó que logró consumir alimentos ligeros y realizar actividades controladas para evaluar su recuperación. Michelle Bolsonaro compartió en su perfil: “Lo atendió el médico de guardia. Logró beber su caldo y ya estaba haciendo fisioterapia. Son días difíciles, pero los superaremos”, reflejando el momento que atraviesan tanto el exmandatario como sus allegados.

Bolsonaro está bajo custodia en la cárcel de Papuda desde mediados de enero, tras haber sido trasladado desde una celda en dependencias de la Policía Federal de Brasilia. Esta reubicación respondió al objetivo de brindarle una mejor cobertura médica durante el cumplimiento de su condena, según señalamiento del mismo medio.

El juez del Supremo Tribunal Federal que instruye la causa, Alexandre de Moraes, garantiza el acceso de los médicos personales de Jair Bolsonaro dentro del penal sin necesidad de autorización previa. Esta disposición también permite que, frente a cualquier emergencia, el expresidente pueda ser llevado a un hospital, a condición de que la autoridad judicial sea informada dentro de las 24 horas posteriores, informó el medio de comunicación.

La situación judicial y médica de Bolsonaro sigue generando atención pública y familiar. Tanto sus hijos como la ex primera dama mantienen informados a sus seguidores y al público general sobre el estado de salud del exgobernante y las medidas adoptadas dentro de la prisión.

Las autoridades penitenciarias y judiciales han optado por monitorear de forma constante los signos vitales y la evolución clínica del expresidente, buscando prevenir nuevas complicaciones. La familia y su círculo cercano se mantienen atentos a la evolución del exmandatario mientras se prolonga su estadía en Papuda, en contexto de los procesos judiciales posteriores al ciclo electoral de 2022, consignó el medio.