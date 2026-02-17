Agencias

La familia de Bolsonaro informa de un nueva recaída de su estado de salud dentro de prisión

Carlos, hijo del exmandatario brasileño, reveló que Jair enfrenta una nueva crisis bajo custodia en Papuda, según sus redes sociales, aunque Michelle Bolsonaro aseguró que el diagnóstico es estable tras complicaciones que incluyeron problemas de presión arterial y mareos

Guardar

Michelle Bolsonaro relató que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro pudo beber caldo e inició una sesión de fisioterapia tras sufrir una recaída de salud en prisión. Con este mensaje, difundido a través de sus redes sociales, la ex primera dama intentó llevar calma tras un episodio que involucró un aumento de presión arterial y sensación de mareo, ocurridos durante su reclusión en el centro penitenciario de Papuda, en Brasilia.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Carlos Bolsonaro, hijo del exmandatario y concejal en Río de Janeiro, notificó el episodio el lunes por la noche. El concejal expresó su preocupación señalando: “Me han informado hace poco que el presidente Jair Bolsonaro lo pasó mal de nuevo esta tarde y está en observación. Desgraciadamente no tengo más información. Sin palabras”. Según detalló la fuente, el exmandatario está cumpliendo una condena de más de 27 años por delitos relacionados con un intento de golpe de Estado vinculado a su permanencia en el poder tras los resultados de las elecciones de 2022.

Según precisó el medio, las molestias de Bolsonaro fueron atendidas por un médico de guardia del penal. La familia dio detalles sobre la atención médica y especificó que logró consumir alimentos ligeros y realizar actividades controladas para evaluar su recuperación. Michelle Bolsonaro compartió en su perfil: “Lo atendió el médico de guardia. Logró beber su caldo y ya estaba haciendo fisioterapia. Son días difíciles, pero los superaremos”, reflejando el momento que atraviesan tanto el exmandatario como sus allegados.

Bolsonaro está bajo custodia en la cárcel de Papuda desde mediados de enero, tras haber sido trasladado desde una celda en dependencias de la Policía Federal de Brasilia. Esta reubicación respondió al objetivo de brindarle una mejor cobertura médica durante el cumplimiento de su condena, según señalamiento del mismo medio.

El juez del Supremo Tribunal Federal que instruye la causa, Alexandre de Moraes, garantiza el acceso de los médicos personales de Jair Bolsonaro dentro del penal sin necesidad de autorización previa. Esta disposición también permite que, frente a cualquier emergencia, el expresidente pueda ser llevado a un hospital, a condición de que la autoridad judicial sea informada dentro de las 24 horas posteriores, informó el medio de comunicación.

La situación judicial y médica de Bolsonaro sigue generando atención pública y familiar. Tanto sus hijos como la ex primera dama mantienen informados a sus seguidores y al público general sobre el estado de salud del exgobernante y las medidas adoptadas dentro de la prisión.

Las autoridades penitenciarias y judiciales han optado por monitorear de forma constante los signos vitales y la evolución clínica del expresidente, buscando prevenir nuevas complicaciones. La familia y su círculo cercano se mantienen atentos a la evolución del exmandatario mientras se prolonga su estadía en Papuda, en contexto de los procesos judiciales posteriores al ciclo electoral de 2022, consignó el medio.

Temas Relacionados

Jair BolsonaroSaludCarlos BolsonaroMichelle BolsonaroAlexandre de MoraesBrasiliaPapudaPrisiónGolpe de EstadoPolicía FederalEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Activision cerrará los servidores de Call of Duty: Warzone Mobile el 17 de abril

Los usuarios que disfrutan este popular título tendrán que dejar de jugarlo, pues la compañía anunció que ya no estará disponible y recomendó usar sus puntos acumulados antes de la fecha límite para no perder recompensas virtuales

Activision cerrará los servidores de

Un menor agrede a su padrastro con un arma blanca en Alcorcón

Agentes investigan una disputa doméstica registrada en una vivienda de la calle Vizcaya donde, según fuentes oficiales, dos personas resultaron lesionadas y necesitaron atención hospitalaria, mientras la causa se analiza en la Fiscalía de Menores

Un menor agrede a su

Warner concede una semana a Paramount para presentar una oferta mejor y definitiva

Tras una exención limitada de Netflix, Warner Bros. Discovery mantiene negociaciones con Paramount Skydance durante siete días, buscando superar los montos previos en favor de máximos beneficios para sus accionistas antes de una votación clave en marzo

Warner concede una semana a

Aierdi dice que Mercosur "no modifica las normas de seguridad alimentaria" de la UE y ve necesario "controles estrictos"

El representante navarro sostiene que el pacto entre la UE y Mercosur implica aplicar los mismos criterios sanitarios y fitosanitarios a las importaciones, recalca la importancia de garantías eficaces y advierte sobre posibles desigualdades para los productores locales

Aierdi dice que Mercosur "no

La tasa de paro del Reino Unido cerró 2025 en el 5,2%, en máximos de casi cinco años

Según datos oficiales, la proporción de personas sin empleo en Gran Bretaña registró su nivel más alto desde 2021, mientras los hombres experimentaron mayor aumento que las mujeres y la remuneración solo mostró una leve mejora real respecto a la inflación

La tasa de paro del