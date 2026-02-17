Agencias

La española Paula Badosa suma en el torneo de Dubái una nueva retirada

La tenista española Paula Badosa se vio obligada este martes a sumar un nuevo abandono por problemas físicos durante su partido ante la ucraniana Elina Svitolina en la segunda ronda del torneo de Dubái, de categoría WTA 1000 y que se disputa sobre pista dura, y después de haber cedido la primera manga por 6-4.

La jugadora catalana no consigue aparcar su infortunio a nivel físico, el cual le está impidiendo tener continuidad en los últimos años y le está forzando a retirarse en numerosas ocasiones. Ante Svitolina no pudo continuar tras 40 minutos en pista y después de haber empezado bien el duelo ante la séptima favorita.

De hecho, Badosa llegó a romper el primer servicio de la ucraniana y sus sensaciones fueron buenas. Tras salvar un peligroso 15-40, se puso 4-1 arriba, pero ya no ganaría ningún juego más pese a que en el siguiente saque de su rival tuvo dos opciones de rotura.

La tenista española intentó aguantar el empuje de Svitolina, pero acabó cediendo su ventaja y después de que la ucraniana igualase el partido (4-4), perdió los dos siguientes juegos en blanco, optando, tras la asistencia médica, por retirarse tras la pérdida del set.

