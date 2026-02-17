Agencias

Junts rechazará la propuesta de Vox para prohibir el burka y registra un proyecto propio en el Congreso

Junts votará este martes en contra de la proposición de ley de Vox en el Congreso para prohibir el burka y el niqab en espacios públicos aunque han registrado un proyecto propio que va en la misma dirección.

Fuentes del partido han constatado que no han votado nunca ninguna propuesta de Vox en el Congreso, y ahora tampoco lo harán porque consideran que la formación de Santiago Abascal "es un partido político anticatalán, antifeminista, en contra de los derechos humanos y que ha liderado la represión contra Catalunya".

Sin embargo, Junts ha registrado un proyecto de ley que defiende la prohibición del burka y el uso del velo en espacios públicos, algo que recuerdan que ya defendieron en el Parlament así como que su regulación se pudiera decidir con el traspaso de competencias en materia de inmigración "que tumbaron Vox, Podemos y PP".

