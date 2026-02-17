El Gobierno limita durante una semana los precios de los hoteles en Grazalema (Cádiz) y otros 13 municipios

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes limitar de forma temporal, durante una semana, los precios de los servicios hoteleros en 14 municipios de Andalucía y Extremadura en los que se ha tenido que desalojar a población debido a la borrasca Leonardo, ha informado este martes el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Esta limitación, propuesta por el ministro Pablo Bustinduy, entrará en vigor mañana miércoles, 18 de febrero, y se extenderá hasta el próximo día 25, como medida preventiva para garantizar que no haya potenciales problemas mientras a algunas familias se les prolonga la estancia fuera de sus casas y conforme va retornando el turismo, todo ello con el objeto de evitar un posible incremento súbito de precios por parte de plataformas intermediarias en las que se comercializan los alojamientos.

Los municipios afectados por esta limitación son los de Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera, en Cádiz; los de Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra, en Granada; los de Cazorla y Santisteban del Puerto, en Jaén; los de Benaoján y Ronda, en Málaga, y los de Burguillos del Cerro y Medellín, en Badajoz.

Con esta decisión, el Gobierno utiliza por primera vez el Real Decreto-ley aprobado la semana pasada que permite al Ejecutivo declarar una situación de emergencia para una limitación temporal de precios y garantizar así el acceso equitativo a bienes y servicios.

Así, gracias a esta nueva normativa, el Consejo de Ministros ha declarado una situación de emergencia para establecer una limitación de precios en los 14 municipios mencionados, que son aquellos en los que hay más de 10 personas desalojadas y en los que éstas representan al menos el 0,1% de la población del municipio, siendo estos los criterios establecidos.

Con la entrada en vigor de este acuerdo, los establecimientos hoteleros y de hospedaje en estos municipios no podrán incrementar su precio respecto al que tenían el mes previo al inicio de la emergencia.

Además, estarán obligados a informar de que existe una limitación de precios y cuáles son los precios de manera "transparente", habiéndose fijado que, en caso de incumplimiento, los consumidores tienen derecho a reembolso.

En el propio acuerdo aprobado este martes, el Consejo de Ministros ha hecho, además, un reconocimiento explícito a aquellos establecimientos que han colaborado en facilitar realojos con agilidad de la mano de las administraciones.