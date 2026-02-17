Danaher compra Masimo por 8.350 millones

El acuerdo entre Danaher y Masimo contempla que, tras la concreción de la transacción, Masimo funcionará como una entidad independiente dentro del segmento de Diagnóstico de Danaher, junto a otras firmas especializadas como Radiometer, Leica Biosystems, Cepheid y Beckman Coulter Diagnostics. Esta reestructuración tiene como objetivo potenciar el portafolio de soluciones para monitorización de pacientes y consolidar el posicionamiento de Danaher en el sector, según publicó la agencia Europa Press.

Danaher Corporation, empresa estadounidense orientada al diagnóstico, ha formalizado la adquisición de Masimo Corporation, compañía dedicada a la tecnología médica y proveedora de instrumentos de monitorización de pacientes, en una operación valorada en 9.900 millones de dólares, equivalentes a 8.350 millones de euros. El medio Europa Press detalló que la transacción establece la compra de la totalidad de acciones ordinarias de Masimo por 180 dólares cada una, lo que implica una prima del 38% respecto del valor que registró la acción al cierre de la jornada bursátil del último viernes.

El cierre definitivo de la adquisición se proyecta para la segunda mitad de 2026. Una vez finalizada, la integración de Masimo permitirá a Danaher acelerar el crecimiento en su principal división de Diagnóstico, área en la que la nueva filial mantendrá autonomía operativa dentro de la estructura ya conformada por sus otras empresas del rubro.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Danaher prevé que Masimo aportará un Ebitda superior a los 530 millones de dólares, unos 447 millones de euros, para el ejercicio 2027. Además, la empresa matriz estima que se materializarán sinergias anuales de costos por más de 125 millones de dólares (105 millones de euros) y de ingresos por sobre los 50 millones de dólares (42 millones de euros) al quinto año tras completarse la adquisición. Estas previsiones reflejan la expectativa de un impacto significativo tanto en la estructura de costos como en el incremento de los ingresos de la división Diagnóstico.

Según los cálculos de Danaher, la inclusión de Masimo incidirá positivamente en sus resultados financieros: la ganancia neta diluida ajustada por acción ordinaria aumentaría entre 0,15 y 0,20 dólares durante el primer año completo después del cierre, y alrededor de 0,70 dólares al quinto año de integración. A esto se suma la proyección de que Masimo alcance un crecimiento de ingresos básicos de un solo dígito alto a largo plazo, lo que contribuirá a acelerar la evolución de ingresos básicos dentro de la división de Diagnóstico de Danaher.

Rainer M. Blair, presidente y consejero delegado de Danaher, declaró ante Europa Press que se trató de una operación largamente analizada por la compañía, considerando a Masimo "una opción estratégica excepcional". Blair sostuvo que la adquisición reforzará de manera considerable la franquicia de diagnóstico de Danaher, potenciando su acceso a soluciones innovadoras en la monitorización de pacientes y ampliando su presencia global en el sector.

La operación subraya el interés de Danaher en ampliar su capacidad tecnológica y de diagnóstico, incorporando a un proveedor reconocido en monitorización clínica avanzada. Según consignó Europa Press, la apuesta por Masimo responde también al potencial de crecimiento y al historial innovador que la empresa adquirida ha desarrollado a lo largo de los años, panorama que refuerza la propuesta de valor tanto para el segmento de Diagnóstico de Danaher como para sus clientes e inversores.

La compra, que implica una valoración empresarial superior a los 9.900 millones de dólares, se configura como una de las movidas más relevantes del sector de tecnología médica y diagnóstico en el periodo reciente, según la información difundida por Europa Press.