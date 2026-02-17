(Crónica) El PSG reacciona a tiempo en Mónaco y el Galatasaray destroza a la Juventus

El segundo tiempo en el estadio Luis II arrancó con una decisión arbitral crucial. Aleksandr Golovín vio la tarjeta amarilla tras una falta sobre Vitinha, pero el árbitro Jesús Gil Manzano revisó la acción y cambió la sanción a roja directa. Esta superioridad numérica permitió al Paris Saint-Germain concretar la remontada ante el AS Mónaco, tras haber comenzado el encuentro con dos goles en contra en los primeros veinte minutos. El PSG se impuso finalmente por 2-3 en el partido de ida del 'Playoff' para acceder a la siguiente ronda de la Liga de Campeones, según reportó Europa Press.

En el desarrollo inicial del encuentro, el Mónaco, de la mano de Sébastien Pocognoli, logró adelantarse rápidamente en el marcador. Apenas pasado el primer minuto, un cambio de orientación de Nuno Mendes dejó la pelota al alcance del conjunto del Principado. Aleksandr Golovín centró al área, donde Folarin Balogun cabeceó para abrir el marcador. Posteriormente, en el minuto 18, Balogun aumentó la diferencia tras una triangulación con Golovín y Maghnes Akliouche, estableciendo el 2-0 parcial. El PSG respondió pronto, aunque la oportunidad de recortar distancias se vio frustrada cuando Vitinha falló un penalti en el minuto 21, parada del arquero Philipp Köhn, detalló Europa Press.

La situación se complicó más para el conjunto parisino cuando Ousmane Dembélé, reciente ganador del Balón de Oro, solicitó el cambio por molestias físicas al minuto 27. Désiré Doué, su sustituto, aportó casi de inmediato al marcar el primer gol del PSG con su primer contacto con el balón en el minuto 29, acercando a los visitantes en el marcador. Antes del descanso, Achraf Hakimi aprovechó un rechace en el área para igualar el marcador.

La expulsión de Golovín al inicio de la segunda mitad condicionó el planteamiento del Mónaco. En superioridad numérica, el PSG se volcó al ataque y en el minuto 67, Doué firmó su doblete con un tiro raso al culminar una jugada colectiva, estableciendo el 2-3 definitivo. Este resultado otorga ventaja al PSG para el partido de vuelta, que se celebrará en el Parque de los Príncipes el próximo miércoles, según consignó Europa Press.

En otra llave del 'Playoff', el Galatasaray sorprendió a la Juventus en el Rams Park de Estambul con una contundente victoria por 5-2. El conjunto turco revirtió un marcador adverso, ya que la Juventus se fue al descanso con ventaja. Según lo publicado por Europa Press, Gabriel Sara abrió el marcador para los locales al minuto 15 con un remate desde la frontal. Sin embargo, la respuesta de los italianos fue casi inmediata con el empate de Teun Koopmeiners, quien posteriormente firmó el 1-2 con un potente disparo a la escuadra, resultado con el que se fueron al entretiempo.

El inicio del segundo tiempo trajo el empate para el Galatasaray gracias al neerlandés Noa Lang. El colombiano Davinson Sánchez adelantó a los turcos al minuto 60. El partido se inclinó definitivamente a favor de Galatasaray tras la expulsión de Juan Cabal en el minuto 67 por doble amarilla, lo que debilitó aún más al equipo italiano. Europa Press añadió que Noa Lang aprovechó un error defensivo de la Juventus para marcar el cuarto gol, y el francés Sacha Boey sentenció el 5-2 final, complicando seriamente la clasificación del conjunto italiano.

Mientras tanto, en Alemania, Borussia Dortmund consiguió una victoria por 2-0 frente a la Atalanta en el Signal Iduna Park, un encuentro que comenzó con quince minutos de retraso por la llegada tardía del autobús local. El equipo alemán tomó la delantera casi al inicio, con un cabezazo de Serhou Guirassy tras un centro de Maximilian Beier a los tres minutos. De acuerdo con Europa Press, aunque Atalanta intentó empatar mediante acciones de Nicola Zalewski, el Dortmund mantuvo la iniciativa. Al borde del descanso, Guirassy asistió a Beier, quien marcó el segundo gol.

Durante el complemento, Borussia Dortmund permaneció al ataque y generó varias ocasiones para aumentar la diferencia, pero el marcador no se modificó. Con este resultado, los alemanes lograron una ventaja significativa para el partido de vuelta de la eliminatoria, según destacó Europa Press.

Las victorias de Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund los colocan en una posición favorable para acceder a los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que el triunfo de Galatasaray ante la Juventus plantea un escenario adverso para el club italiano en la competición continental. Estas eliminatorias definirán a los próximos clasificados a la siguiente ronda, en una jornada marcada por actuaciones decisivas y resultados inesperados, según el desarrollo consignado por Europa Press.