Bruselas seguirá adelante con la prohibición de servicios marítimos al crudo ruso aún sin acuerdo en el G7

La Comisión Europea seguirá adelante con la prohibición de servicios marítimos vinculados al petróleo ruso incluida en la propuesta de la Comisión sobre el vigésimo paquete de sanciones, actualmente en negociación, incluso si no se alcanza un acuerdo previo en el G7.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ha señalado que una actuación coordinada con los socios del G7 permitiría maximizar el impacto de la medida, aunque "no es una condición previa absoluta".

"Cuanto más alineados podamos estar, incluido a nivel del G7, mejor", ha afirmado, aunque ha dejado claro que la UE hará "lo que sea necesario" a nivel europeo si no se alcanza un consenso más amplio.

La propuesta forma parte del nuevo paquete de sanciones presentado por la Comisión y examinado ahora por los Estados miembro, cuya entrada en vigor está prevista para el 24 de febrero y que, según Bruselas, pretende mantener la presión sobre la economía rusa, con nuevas medidas dirigidas a los sectores de la energía, los servicios financieros y el comercio.

En concreto, el veto prevé prohibir la prestación de servicios marítimos al petróleo ruso, incluidos transporte y servicios asociados, con el objetivo de reducir los ingresos energéticos del Kremlin y dificultar la venta de crudo mediante buques que operan bajo banderas de terceros países.

El paquete, presentado recientemente por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, introduce la prohibición total de los servicios marítimos al crudo ruso y pone el foco en la "flota fantasma", planteando inicialmente una aplicación de la medida en coordinación con socios afines tras una decisión del G7, dado el carácter global del transporte marítimo.

En este contexto, Bruselas propone incluir 43 buques adicionales en la lista negra comunitaria, lo que elevaría a 640 el número total de embarcaciones sancionadas por su participación en el transporte de petróleo ruso en condiciones opacas o irregulares.