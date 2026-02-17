Blanca Romero borra todo rastro de Quique Sánchez Flores en redes sociales. ¿Ruptura a la vista?

Fue el 31 de diciembre cuando, en plena cuenta atrás para acabar 2025, Blanca Romero confesaba que estaba enamorada de Quique Sánchez Flores con un revelador mensaje en redes sociales, "lo mejor de mi año sin duda tú", tras haber sido fotografiados en actitud cariñosa paseando abrazados de la mano por las calles de Madrid.

Una relación que parecía afianzarse a pasos agigantados -a pesar de que la modelo reside en Asturias, y el entrenador de fútbol en la capital-, como la protagonista de la serie 'Pura sangre' confirmaba con su romántica felicitación a su novio en su 61 cumpleaños el pasado 5 de febrero. "Felicidades al hombre más paciente y guapo del mundo. Je t'aime" publicaba en Instagram junto a un carrusel de imágenes de ambos de lo más cómplices en plena naturaleza presumiendo de su felicidad.

Sin embargo, apenas unas semanas después parece que su relación estaría atravesando una grave crisis o que incluso podría haber llegado a su fin, ya que Blanca ha eliminado cualquier rastro de Quique de sus redes sociales, encendiendo las alarmas sobre su ruptura.

Tal y como ha revelado la colaboradora Beatriz Cortázar en 'Y ahora Sonsoles', todo se habría precipitado "el fin de semana", cuando "desaparecieron todas las fotos con Quique de sus redes sociales". "Ya no hay rastro de él, ya no se siguen" ha apuntado, dejando en el aire si se trataría de "un arrebato adolescente porque el amor rejuvenece, o de "una ruptura en toda regla".

Como ha apostillado su compañera Lorena Vázquez, esta no sería la primera vez que Blanca "borra el rastro de Quique de sus redes, ni tampoco la primera la primera vez que deja de seguirle". Y, como ha destacado, en este caso "no hay bloqueo, pero sí un unfollow mutuo", revelando que la causa de esta posible ruptura estaría en el "carácter fuerte" de ambos, asegurando que los "celos" de la modelo y que su relación fuese a distancia tampoco habrían ayudado.