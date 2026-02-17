BFF Bank cae en Bolsa tras confirmar una investigación preliminar por parte de la Fiscalía de Milán

Las acciones de BFF Bank llegaban este martes a bajar hasta un 11,7% en la Bolsa italiana, después de que la entidad haya confirmado que tiene conocimiento de las "investigaciones preliminares" realizadas por la Fiscalía de Milán.

En un comunicado en respuesta a informaciones de la prensa, el banco ha indicado que las pesquisas "se iniciaron a finales de 2023" y aún se encuentran en fase de investigación.

"Desde el primer momento, BFF se ha mostrado dispuesto a cooperar con la Fiscalía y a proporcionar cualquier información que pueda ser útil a las autoridades investigadoras", ha añadido.

La noticia de la investigación fue publicada por primera vez por el diario italiano 'Milano Today'.

BFF ha apuntado también que las recientes medidas extraordinarias anunciadas a principios de febrero, cuando identificó asignaciones incorrectas de cobros en el negocio de factoring correspondientes al período hasta junio de 2023, dando lugar a una reformulación de los estados financieros de 2024, "son el resultado de evaluaciones internas e iniciativas de la dirección".

Las acciones de BFF Bank llegaban a caer este martes hasta un 11,7% en la Bolsa de Milán, aunque al superar la primera hora de negociación frenaban el castigo a menos del 7%. No obstante, en lo que va de febrero, la cotización de la entidad se ha desplomado un 55%.