Australia asegura que no repatriará a sus nacionales recluidos en Siria tras la caída de Estado Islámico

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha asegurado este martes que el Ejecutivo no repatriará a sus ciudadanos que permanecen en campamentos de desplazados en el noreste de Siria por su vinculación con Estado Islámico, un día después de que haya trascencido que un grupo de más de 30 mujeres y niños de nacionalidad australiana habían abandonado el campo de Al Roj para viajar de vuelta a Australia, si bien no han podido salir de territorio sirio.

"No los repatriaremos", ha aseverado en una entrevista concedida a la cadena de televisión australiana ABC, alegando que "se trata de personas que se fueron al extranjero para apoyar a Estado Islámico y que fueron allí para prestar apoyo a personas que básicamente quieren un califato".

Albanese ha recordado que "el Gobierno fue llevado a los tribunales" por una ONG en virtud de la "responsabilidad" de las autoridades australianas, "pero no tuvieron éxito" y ha zanjado reiterando que "tenemos la firme convicción de que no les prestaremos asistencia ni les repatriaremos" al ser preguntado por los menores de edad que han nacido y/o se han criado en esas condiciones.

Con todo, el dirigente ha defendido que "los funcionarios australianos tienen obligaciones" y que aquellos nacionales que regresen al país que hayan "infringido alguna ley, se enfrentarán a todo el peso de la ley".

Estas declaraciones llegan después de que la citada cadena haya informado de que un grupo de once familias australianas, con 34 mujeres y niños en total, habían abandonado Al Roj, aún bajo custodia de las fuerzas kurdas, en la mañana de este lunes. De acuerdo a las indicaciones de ABC, las familias pretendían dirigirse a Damasco para emprender el viaje de regreso a Australia, pero el Gobierno sirio no autorizó el trayecto, obligando al grupo a volver al campamento.

Los campamentos de Al Roj y Al Hol albergan en su conjunto a decenas de miles de personas desde la caída de Estado Islámico en 2019. La mayoría de ellas son mujeres y menores de edad de muy diversa nacionalidad y se presume que son familiares de integrantes de la organización terrorista.