'Wuthering Heights' arrasa en taquilla con 82 millones de dólares de recaudación

Redacción Internacional, 16 feb (EFE).- El drama romántico 'Wuthering Heights' (Cumbres Borrascosas), protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, se coloca en el primer lugar de la taquilla con una recaudación de 82 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la película de animación 'Goat' alcanza el segundo puesto con 47,6 millones.

El éxito de la película ha sido ligeramente inferior entre público del mercado norteamericano -Estados Unidos y Canadá- donde obtuvo 40 millones de recaudación y se estrenó en 3.682 cines, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

'Wuthering Heights' es el tercer largometraje de Emerald Fennell ('Promising Young Woman') y está basado en la conocida novela de Emily Brontë.

Netflix había ofrecido pagar 150 millones de dólares por el film pero los cineastas y productores, incluyendo Robbie, optaron por aceptar menos dinero de Warner Bros a cambio de un estreno en cines mayor y una campaña de marketing a gran escala.

'Crime 101', con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo y Barry Keoghan, es la sorpresa del fin de semana con un estreno que le posiciona en el tercer lugar de la cartelera con una recaudación de 29,7 millones de dólares en todo el mundo, según publica la web.

'Send Help' de Sam Raimi alcanza su tercer fin de semana en cartelera y se mantiene en el cuarto puesto en la taquilla de Estados Unidos. En total ha recaudado 73,8 millones de dólares en todo el mundo.

'Solo Mio' -solo estrenado en EE.UU.- cierra en el quinto puesto, con una recaudación de 18,5 millones de dólares desde su estreno (6 de febrero), este último ha recaudado este fin de semana un total de 6,8 millones recaudados. EFE

