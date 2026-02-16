Roy Barreras: "La inmensa mayoría de los colombianos no quiere un país con extremistas"

Jorge Gil Ángel

Bogotá, 16 feb (EFE).- El exsenador colombiano Roy Barreras, una figura que ha transitado por todo el espectro político en los últimos 20 años, asegura que será una opción moderada y de centro en las próximas elecciones presidenciales para derrotar a los extremos que representan los candidatos que lideran las encuestas de intención de voto.

"La inmensa mayoría de los colombianos no quiere un país con extremistas, quiere un país unido", afirma Barreras en una entrevista con EFE en referencia a las aspiraciones del senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, al que pertenece el presidente Gustavo Petro, y del ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Barreras, que lidera el partido La Fuerza de la Paz, afirma que de ganar las elecciones buscará "reactivar la productividad de este país para poder pagar la deuda social".

"Necesitamos que Colombia produzca riqueza para tener dinero con que aliviar la deuda social de los más pobres. Necesitamos cerrar esa herida social, honrar el compromiso, con las fuerzas sociales que reclaman derechos y libertades", explica.

En ese sentido, asegura que su apuesta es por impulsar sectores como el agroindustrial, el turismo, la construcción y la infraestructura.

Otro tema clave de su candidatura es la paz, pues hizo parte del equipo del Gobierno en las negociaciones con la guerrilla de las FARC que terminaron con la firma de un acuerdo en 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.

Ese es un asunto espinoso en la actualidad colombiana porque la mayor apuesta política del Gobierno de Petro, la de la 'paz total', no se ha logrado y, por el contrario, los grupos armados ilegales se han fortalecido durante su mandato.

Por eso, Barreras asegura que se moverá como dice que lo hizo en "el acuerdo de paz del Teatro Colón: con método, con rigor, sabiendo que las organizaciones ilegales solo tienen un camino, que es someterse a la justicia".

Sin embargo, el camino para llegar a la Presidencia no lo tiene fácil porque antes tiene que ganar la consulta del 'Frente por la vida', que agrupa a partidos de izquierda, aunque él se defina como de centro.

Dicha consulta, al igual que otras dos interpartidistas para elegir candidatos presidenciales: 'La gran consulta por Colombia' (derecha) y la 'Consulta de las soluciones' (centro), se celebrará el 8 de marzo, el mismo día de las elecciones para Senado y Cámara de Representantes.

Barreras afirma que su decisión de seguir en la consulta de la izquierda no dividirá a ese sector político porque él se considera de centro.

"No hay un fraccionamiento de la izquierda porque yo no soy de izquierda. Yo soy liberal, socialdemócrata, de centro, siempre lo he sido", expresa Barreras, cuyo apoyo fue clave para que Petro ganara las elecciones de 2022.

La consulta de la izquierda tenía como amplio favorito a Cepeda, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo excluyó alegando que el senador ya participó en octubre pasado en otra de la coalición Pacto Histórico y la ley solo permite estar en una consulta por proceso electoral.

Tras esa decisión, Cepeda irá directamente a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, lo que deja el camino libre para que Barreras gane la consulta de la izquierda y pueda ser candidato presidencial de centro, como se presenta, todo un galimatías político.

Barreras, que comenzó su carrera en el liberalismo, fue aliado de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y después apoyó a Petro, ha sido blanco de críticas de diversos sectores por su decisión de meterse en la consulta de la izquierda ya que en las encuestas no supera el 1 % de la intención de voto.

"Es una competencia y cada quien tiene que intentar ganar", dice y añade que Cepeda está preocupado por su llegada a la arena electoral porque tiene "cierto temor a ser derrotado y tiene razón en tenerlo, porque yo estoy compitiendo para ganar", manifiesta.

Barreras, que fue representante a la Cámara entre 2006 y 2010 y Senador entre 2010 y 2023, señala que obtener tres millones de votos en la consulta del 'Frente por la vida' es "la mínima meta electoral" para que su candidatura sea viable y de esta forma obtener la visibilidad necesaria para competir por la Presidencia en las elecciones del 31 de mayo. EFE

(foto)(video)