Reus, ciudad natal de Gaudí, conmemora el centenario de la muerte del pintor

Tarragona (España), 16 feb (EFE).- Exposiciones, conferencias, cursos, congresos, espectáculos y actividades pedagógicas forman parte de la programación del Año Gaudí en Reus (Tarragona), ciudad natal del arquitecto modernista español, con motivo de la conmemoración del centenario de su muerte.

Antoni Gaudí (1852-1926) está presente de manera permanente en la oferta del recientemente renovado Museo de Reus, que también acogerá dos exposiciones para la ocasión: '¿Y si Gaudí hubiera tenido IA?' y 'En el nombre de Gaudí'.

Las bibliotecas y el archivo municipal albergarán exhibiciones itinerantes, presentaciones editoriales y acciones de divulgación y puesta en valor del patrimonio documental.

Asimismo, la Ruta Gaudí & Reus se reforzará con la recreación de escenas de la infancia de Gaudí, a cargo de compañías de teatro amateur de la ciudad (25 de junio), y con una nueva señalización urbana y digitalización de los puntos de la ruta, prevista para noviembre.

Destaca también el Simposio Gaudí y Domènech i Montaner (14 de marzo), que abordará con fundamento académico las conexiones conceptuales, los diálogos creativos y las relaciones intelectuales entre Gaudí y su coetáneo Lluís Domènech i Montaner, también arquitecto modernista, situándolos dentro del contexto cultural y arquitectónico de su tiempo.

El Gaudí Centre Reus inaugurará el 12 de junio un espacio inmersivo y habrá dos espectáculos singulares de pequeño formato que "dialogarán de manera innovadora con las maquetas y los espacios del centro".

Gaudí es uno de los máximos representantes del modernismo en España, con la Sagrada Familia, que es el monumento más visitado del país, como su obra más colosal y múltiples edificios y elementos urbanísticos sobre todo en Cataluña.

Murió atropellado 44 años después de que se comenzara a construir la basílica católica barcelonesa. Desde entonces, su construcción ha dependido de varios arquitectos y se ha ido desarrollando gracias a donativos.

En total, Reus celebrará casi un centenar de actividades durante el Año Gaudí, organizadas por instituciones públicas y por una cuarentena de entidades. EFE

