Registros en París por la investigación sobre lazos con Epstein de exministro francés Lang

París, 16 feb (EFE).- La Fiscalía Financiera francesa anunció este lunes varios registros en París relacionados con la investigación contra el exministro socialista Jack Lang, de 86 años, y su hija Caroline por los supuestos lazos financieros de ambos con el pederastra Jeffrey Epstein.

El Instituto del Mundo Árabe (IMA), presidido por Lang hasta hace 9 días, figura entre los locales registrados por los investigadores.

Tanto Jack Lang como su hija Caroline están bajo una investigación anunciada el pasado 6 de febrero por la Fiscalía Nacional Financiera (FNF) por los cargos de "fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales".

Su nombre y el de su hija aparecen más de 673 veces en los archivos de Epstein publicados a finales de enero.

Las pesquisas de las autoridades en el Instituto del Mundo Árabe sucedieron el mismo día en el que Lang se despide oficialmente tras 13 años en el cargo, del que dimitió el 7 de febrero pasado. Mañana, martes, se celebrará el Consejo de administración en el que se elegirá la persona que le sucederá.

El IMA es una prestigiosa fundación privada creada mediante un acuerdo internacional entre Francia y 22 países árabes y reconocida por su interés público.

Su presidente es nombrado por el jefe del Estado francés, pero debe ser ratificado por el voto de la junta directiva, que incluye a dos altos funcionarios de Exteriores. EFE