Presentan cargos contra un hombre acusado de recavar información de Inteligencia sobre el exministro Gallant

De acuerdo con documentos judiciales citados por 'The Times of Israel', Fares Abú al Hija, quien reside a cerca de una hora al norte de la vivienda de Yoav Gallant en Amikam, habría establecido contacto inicial con servicios de inteligencia iraní mediante la plataforma Telegram en agosto de 2025. Las autoridades israelíes presentaron formalmente cargos este lunes contra Abú al Hija por presuntamente recolectar información clasificada sobre el exministro de Defensa en nombre de un supuesto agente iraní, según informó el diario israelí.

El medio 'The Times of Israel' reportó que las investigaciones señalan a Abú al Hija como responsable de tomar fotografías de una calle adyacente al domicilio de Gallant, acto que llevó a su arresto en enero pasado. La Policía y el Shin Bet detallaron, según consignó el mismo medio, que el acusado recibió pagos en criptomonedas como parte de la retribución acordada por obtener y transferir esta información.

La Fiscalía israelí ha solicitado que Abú al Hija permanezca bajo custodia preventiva mientras se llevan a cabo las investigaciones. De acuerdo con lo publicado por 'The Times of Israel', los fiscales pretenden evitar cualquier posible obstaculización del proceso o intento de fuga, justificando así la detención mientras avanza la causa judicial en su contra.

El caso pone en relieve el uso de canales digitales como Telegram para establecer vínculos entre individuos en territorio israelí y servicios de inteligencia extranjeros, tema considerado sensible por las autoridades de seguridad. Según detalló 'The Times of Israel', las fuerzas de seguridad han resaltado que el flujo de pagos en criptomonedas complica el rastreo de las operaciones y el esclarecimiento de los vínculos entre las partes involucradas. La investigación sigue abierta y las autoridades continúan recabando más evidencia sobre posibles ramificaciones del caso.