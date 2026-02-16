Agencias

Nueve personas mueren en una semana por caída de nieve y hielo de techos en Rusia

Guardar

Moscú, 16 feb (EFE).- El número de personas fallecidas en Rusia a causa de la caída de nieve y témpanos de hielo de los tejados ascendió a nueve durante la última semana, informó hoy el Ministerio de Emergencias ruso.

"Durante la pasada semana la situación se complicó debido a la incidencia de fenómenos meteorológicos peligrosos en 32 entidades federales rusas. En 25 regiones tuvieron lugar más de 60 incidentes debido a la caída de nieve y hielo de los tejados. Hubo 24 víctimas, nueve de las cuales fallecieron", declaró la dependencia a la agencia rusa TASS.

El pasado viernes las autoridades de la capital rusa informaron de la muerte de un hombre y un niño tras el desprendimiento de unas placas de nieve debido a una drástica subida de temperaturas.

A las intensas nevadas de enero pasado y una ola de frío de casi dos semanas, le siguió este fin de semana una drástica subida de las temperaturas que provocó estos incidentes.

En la capital rusa la capa de nieve llegó a alcanzar en enero los 62 centímetros, una situación que se repitió de modo similar en otras regiones del país.

Este lunes las autoridades de Moscú decretaron la 'alerta amarilla' por las intensas nevadas que están cubriendo la ciudad y los suburbios, a la que seguirá una nueva bajada de las temperaturas.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Italia vuelve a detener a un barco de salvamento de la ONG SOS Humanity tras un rescate en el Mediterráneo

El navío Humanity 1 deberá permanecer retenido en Trapani durante dos meses, tras una operación que dejó 33 supervivientes y dos fallecidos, mientras el gobierno italiano anuncia medidas más estrictas contra organizaciones de rescate en alta mar

Italia vuelve a detener a

Siete muertos tras un incendio en una fábrica ilegal de pólvora en la India

Infobae

El Gobierno francés admite la utilidad de hablar con Moscú para solucionar la guerra

Infobae

Buscan a una pareja desaparecida en Portugal en una zona muy afectada por temporales

Infobae

India dice aún existe un orden en el mundo aunque imperfecto y con mucho margen de mejora

Infobae