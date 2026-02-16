Mientras Melgar y la U extienden su campaña perfecta, Alianza Lima sigue de capa caída

Lima, 15 feb (EFE).- Melgar de Arequipa lidera provisionalmente el Torneo Apertura peruano en la tercera jornada en la que no pudo ganar Alianza Lima, de capa caída tras haber sido eliminado la semana pasada de la Copa Libertadores.

Melgar enlazó su tercera victoria tras vapulear por 4-0 al CD Moquegua, colista sin puntos.

El capitán argentino nacionalizado peruano Bernardo Cuesta aportó un doblete a los pies del volcán Misti. A la goleada se sumaron también el argentino Pablo Erustes y Jhonny Vidales.

También con 9 puntos marcha en el segundo lugar UTC, equipo de la ciudad de Cajamarca, que ganó este viernes por 1-0 con un gol del delantero ecuatoriano Marlon de Jesús al Cusco, que ocupa el decimoquinto puesto con un punto.

La U busca su cuarto título consecutivo. Este sábado comenzó el encuentro en casa contra Cienciano con un gol de Jairo Concha y el debut del senegalés-español Sekou Gassama.

Álex Valera marcó el segundo del partido y el sexto gol de su cuenta en lo que va del torneo, que lo convierte en el máximo anotador empatado con el ecuatoriano del Cienciano, Carlos Garcés.

El conjunto crema es tercero Con 7 puntos, mientras que los de Cusco, que la anterior fecha golearon POR 6-0 a Juan Pablo II College, son duodécimos con 3.

La tercera jornada fue también positiva para Sporting Cristal que ganó POR 0-2 a Juan Pablo II College con tantos del brasileño Felipe Vizeu y el peruano Luis Iberico y es séptimo con 4 puntos.

Alianza Lima empató sin goles contra Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo y la afición del conjunto limeño estalló tanto en el campo como en redes por la mala racha del equipo.

La tensión se sintió en el vestuario del Alianza, pues el técnico argentino Pablo Guede y el delantero Federico Girotti tuvieron un desencuentro en pleno segundo tiempo cuando el gol no llegaba para los visitantes.

Aunque es cuarto en el torneo local con siete puntos, el equipo íntimo fue eliminado este miércoles de la Copa LIbertadores contra el debutante paraguayo 2 de Mayo.

Sport Huancayo venció por 2-0 a Cajamarca, Deportivo Garcilaso ganó por 1-0 al ADT, Sport Boys derrotó por 1-0 Atlético de Grau y Comerciante Unidos empató 1-1 con Chankas. EFE