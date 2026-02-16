Las autoridades abren investigación por homicidio voluntario tras la muerte de un joven ultra en un altercado

El grupo ultraderechista Némesis atribuyó la presencia de un asistente parlamentario de Raphael Arnault, diputado de La Francia Insumisa (LFI), entre los presuntos agresores responsables de la muerte de Quentin Deranque, de 23 años, durante los altercados del pasado sábado en Lyon. Según informó el medio original, la Fiscalía de Lyon inició una investigación por homicidio voluntario y violencia agravada tras el fallecimiento del joven, quien, conforme a las declaraciones oficiales, recibió una paliza de al menos seis personas encapuchadas durante un enfrentamiento entre facciones opuestas.

La Policía continúa en busca de los sospechosos y, por el momento, no ha concretado ninguna detención, detalló la Fiscalía. El fiscal Thierry Dran explicó durante una rueda de prensa que el conflicto se produjo alrededor de las 18:30 horas en las inmediaciones del Instituto de Estudios Políticos de Lyon. Deranque se vio envuelto en esta pelea en el marco de una concentración de activistas de extrema derecha, miembros de Némesis, que acudieron a manifestarse en rechazo a una conferencia impartida por la eurodiputada Rima Hassan, representante del partido de izquierdas LFI. Estas manifestaciones derivaron en un enfrentamiento con un grupo rival, presuntamente formado por activistas antifascistas.

De acuerdo con el relato reconstruido por las autoridades y recogido por la fuente, al menos seis individuos con el rostro cubierto participaron en la agresión a Deranque. Tras el incidente, uno de sus amigos intentó trasladarlo a su domicilio, pero al percatarse de la gravedad de sus heridas optó por alertar a los servicios de emergencia. El joven presentaba traumatismos en la cabeza y, aunque fue hospitalizado, no logró recuperarse y falleció poco después a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

La investigación abierta incluye cargos de homicidio voluntario, concierto para delinquir y violencia agravada, informó el Ministerio Público. La Fiscalía destacó que aún no se ha concretado la identidad de todos los agresores, y los expertos siguen analizando las pruebas recogidas en el lugar. Las pesquisas buscan identificar a los responsables e investigar el grado de implicación de cada participante, así como posible premeditación en el hecho.

La muerte de Deranque se enmarca en un contexto de tensión política local por la disolución, en 2025, de la organización antifascista Joven Guardia —fundada por Raphael Arnault— tras la decisión del gobierno francés, que justificó la medida vinculando al grupo con actos violentos, refirió el medio consultado. El señalamiento del asistente parlamentario dentro del grupo de agresores intensificó el debate sobre la relación entre el ejercicio político y los episodios de violencia vinculados a movimientos radicales.

El coordinador nacional de LFI, Manuel Bompard, manifestó sus condolencias a la familia de la víctima y desvinculó al partido político del enfrentamiento. Según publicó la fuente, Bompard rechazó cualquier conexión de LFI con los hechos, e hizo un llamado a la prudencia mientras avanzan las investigaciones judiciales y policiales.

La Fiscalía informó también que en el altercado participaron aproximadamente una veintena de personas identificadas como antifascistas. El área donde se registró la pelea permanece bajo observación policial mientras agentes especializados recopilan grabaciones y testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos.

Según consignó el medio, el suceso reanudó el debate sobre los riesgos asociados a los enfrentamientos entre colectivos rivales durante actividades de carácter político, en particular alrededor de establecimientos públicos universitarios donde suelen coincidir manifestaciones de distintas tendencias. La reacción de Némesis y de otras organizaciones de extrema derecha apuntó a la presunta impunidad con la que, según sus portavoces, operan ciertos grupos antifascistas, y solicitaron garantías de investigación efectiva.

Las autoridades enfatizaron la confidencialidad respecto al avance de las indagaciones, por lo que no se difundieron imágenes ni detalles adicionales sobre los implicados para preservar la integridad de la investigación en curso, aseguró la publicación.

El fallecimiento de Deranque y la gravedad de los hechos comunicados por la Fiscalía permanecen en primer plano del debate político y social local, a la espera de que la pesquisa judicial permita esclarecer la autoría y las circunstancias concretas del caso, señalando el Ministerio Público su compromiso de actuar con rigor frente a la violencia en espacios de discusión y movilización política.