La cementera de Grupo Argos lanza su novena oferta de recompra de acciones por 5,7 millones de euros

A cierre de 2025, Cementos Argos había entregado a sus accionistas retornos superiores a los 805 millones de euros, incluyendo dividendos, recompras y distribución de acciones de Grupo Sura, generando así un rendimiento total del 60% en dólares durante el periodo. Esta cifra se enmarca dentro de la estrategia de la empresa para maximizar los beneficios a los inversores y consolidar la confianza tras el anuncio de una nueva recompra de acciones ordinarias y preferenciales, tal como reportó la propia Cementos Argos mediante un comunicado recogido por diversos medios.

Según informó la empresa y consignó en su anuncio oficial, la cementera perteneciente al Grupo Argos de Colombia ha puesto en marcha su novena oferta pública de recompra de acciones. El mecanismo establecido permite a los actuales poseedores de títulos proponer no solo la cantidad de acciones que desean vender, sino también indicar el precio para su potencial enajenación. El monto total autorizado para esta operación es de 25.000 millones de pesos, equivalentes a 5,7 millones de euros en la conversión referenciada.

El medio detalló que desde la implementación del programa Sprint, iniciado en 2023 con la finalidad de adquirir acciones propias y elevar el atractivo de la inversión, Cementos Argos ha acumulado retornos de hasta el 700% en dólares para enero de 2026. Estos resultados han consolidado la percepción de la compañía como una de las empresas latinoamericanas con mayor crecimiento en rendimientos para sus accionistas durante los años recientes.

Cementos Argos explicó que, pese a las operaciones ya ejecutadas, todavía resta un saldo disponible por ejecutar de 115.000 millones de pesos, lo que equivale a 26 millones de euros, según el comunicado divulgado. Esta reserva mantiene la puerta abierta para futuras rondas de recompras, en línea con la política de la compañía orientada a la consolidación y fortalecimiento de su base de accionistas.

El propósito de todas estas maniobras, según informó la empresa, se centra principalmente en construir una plataforma competitiva de operaciones en Estados Unidos. Cementos Argos prevé alcanzar un Ebitda total anual que oscilaría entre los 168 y los 252 millones de euros (200 y 300 millones de dólares) en un horizonte temporal de cinco años. Para lograr esta meta, el plan estratégico de la cementera contempla tanto el desarrollo orgánico mediante inversiones y crecimiento del negocio existente, como la expansión por medio de adquisiciones y otros métodos de crecimiento inorgánico.

La nueva oferta de recompra, tal como subrayó la compañía, replicará el formato utilizado en ocasiones anteriores, garantizando a los accionistas la posibilidad de definir tanto el volumen como el precio de transacción de sus acciones. Este modelo busca otorgar mayor flexibilidad e incentivar la participación de los inversionistas en cada ronda, según indicaron representantes de la firma en sus declaraciones recogidas por los medios.

La ejecución de estas iniciativas ocurre en paralelo a un proceso de expansión internacional, en el que Estados Unidos figura como el principal mercado objetivo. La empresa ha reiterado su intención de destinar recursos significativos para la ampliación de su infraestructura y la modernización de sus capacidades productivas, con el propósito de incrementar la rentabilidad y el posicionamiento en el sector cementero norteamericano, según puntualizó el comunicado empresarial.

Cementos Argos ha destacado el impacto de la política de retornos implementada durante 2025 y recalca que la combinación de dividendos y recompras, así como la distribución de activos de otras firmas dentro del Grupo Argos, ha fortalecido la posición de sus accionistas. En el contexto de competencia global y frente a los desafíos del sector, la firma enfatizó que continuará priorizando estrategias alineadas con la generación de valor y la confianza a largo plazo en su estructura accionarial, conforme lo anunciado en su última comunicación institucional.