Israel anuncia que Oxfam cesará sus operaciones en Gaza a partir de finales de febrero

Jerusalén, 16 feb (EFE).- El Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció este lunes mediante un comunicado que Oxfam, la confederación británica de 21 ONG independientes, cesará sus operaciones en Gaza a partir de este 28 de febrero.

El pasado 1 de enero el Gobierno de Israel declaró que 37 organizaciones sin ánimo de lucro que no se habían registrado antes del final del año -entre ellas Oxfam- debían clausurar sus operaciones tanto en Gaza como Cisjordania ocupada en un plazo de 60 días, o sea, antes del 1 de marzo.

Además de Oxfam, de esta lista forman parte, entre otras, el Consejo Noruego para los Refugiados, World Vision International, CARE y Médicos Sin Fronteras (MSF), aunque el comunicado no los menciona.

El nuevo sistema de registro, introducido en marzo de 2025 por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora israelí, incluye polémicos motivos para denegar su inscripción.

Entre ellos, negar la existencia de Israel como Estado judío y democrático o promover "campañas de deslegitimación contra Israel", así como la obligación de las ONG de enviar una lista de sus trabajadores palestinos, algo a lo que varias de ellas se han negado afirmando que compromete su seguridad.

En su mensaje de este lunes, además de informar del cese de actividades de Oxfam, el ministerio incluye unas declaraciones realizadas por la exdirectora ejecutiva de la ONG Halima Begum en una entrevista concedida el pasado día 13 al canal de televisión británico Channel 4 News.

Begum alegó haber sido "presionada para utilizar el término genocidio" en relación con Gaza sin lo que describió como suficiente fundamento fáctico.

El mensaje del ministerio incluye las acusaciones de antisemitismo realizadas por Begum a miembros de la dirección de la organización durante la mencionada entrevista, así como de mantener "un enfoque desproporcionado en la crisis de Gaza" en comparación con otras crisis humanitarias a nivel mundial.

Sus declaraciones públicas "reflejan la narrativa y la intensidad del antisemitismo dentro de Oxfam", declaró, según el comunicado, Amichai Chickli, ministro de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo.

Desde el alto el fuego, en vigor desde hace cuatro meses, al menos 603 personas han muerto y 1.618 han resultado heridas por ataques del Ejército israelí, según datos del Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza, que ya sitúa en más de 72.000 el total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023. EFE